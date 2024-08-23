أبرز تطورات طوفان الأقصى 23-8-2024

وأوقع مجاهدو الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال، مشددين على رصدهم هبوط طائرة "يسعور" الإسرائيلية لإجلائهم.

من جهتها، أقرت وسائل إعلام إسرائيلية بـ "حدث أمني صعب في غزة"، متناقلةً وقوع قوة من "الجيش" الإسرائيلي في كمين، ومؤكدةً أنّ المروحيات تخلي العديد من الجنود والضباط إلى المستشفيات.

وكشف إعلام الاحتلال أنّ رقابةً عسكرية فُرضت على الحدث في غزة لمنع نشر أنباء بشأنه، فيما "تفاصيل إضافية سيتم نشرها من قبل المتحدث باسم الجيش في أقرب وقت ممكن"، مشيرةً إلى أنّ معارك عنيفة تدور في غزّة.

وفي هذا الإطار، ذكرت منصة إعلامية إسرائيلية أنّ مروحية آتية من غزة هبطت في مستشفى "ايكيلوف" الإسرائيلي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك بالتزامن مع انتقاد وسائل إعلام إسرائيلية "جيش" الاحتلال، موجّهة إليه التهمة بـ "نشر تقارير كاذبة للجمهور عن عملياته ونجاحاته التي لم تحدث في قطاع غزة".

عمليات المقاومة الفلسطينية متواصلة في محاور أخرى، إذ أكدت كتائب القسام استهدفها 4 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركافا"، بقذائف "الياسين 105" وقذيفة "تاندوم"، قرب مفترق أبو الدقة في حي تل السلطان غربي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

كما استهدفت دبابة "ميركافا 4" إسرائيلية، بقذيفة "الياسين 105"، قرب مفترق أبو سلطان في حي تل السلطان غربي مدينة رفح.

وأعلنت تفاصيل عملية نفذتها ظهر الخميس، موضحةً أنّ مجاهديها استهدفوا قوة إسرائيلية متمركزة داخل مدرسة "كمال عدوان"، في حي تل السلطان غربي مدينة رفح، بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات.

وأضافت أنّ المجاهدين اشتبكوا من هذه القوة الإسرائيلية من مسافة صفر موقعين أفرادها بين قتيل وجريح.

وكان "الجيش" الإسرائيلي، قد أقرّ، الخميس، بمقتل رقيب في ‏"الكتيبة الـ46"، من جرّاء إطلاق قذيفة مضادة للدبابات، من أحد الأنفاق في حي تل السلطان.

من ناحيتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، خوض مجاهديها اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال وآلياته في حي الزيتون، جنوبي شرقي مدينة غزة، حيث استهدفت قوات الاحتلال بقذائف "الهاون".

وفي السياق فقد أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، الجمعة، أنّها قصفت التجهيزات التجسّسية في مقرّ وحدة المراقبة وإدارة العمليات ‏الجوية في قاعدة "ميرون" العسكرية الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، مُشدّدةً أنّ مجاهديها أصابوا أهداف العملية إصابةً مُباشرة ما أدّى إلى تدمير التجهيزات.‏