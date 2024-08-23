الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 23 آب 2024 ساعة 14:59

مأساة في صربيا.. حريق يودي بحياة 6 أشخاص

مأساة في صربيا.. حريق يودي بحياة 6 أشخاص
وقال وزير الداخلية، إيفيكا داتشيتش، في بيان إن الحريق اندلع حوالي الساعة الثالثة صباحا في مدينة نوفي ساد، على بعد حوالي 90 كيلومترا شمال بلغراد، العاصمة.
 
وأضاف أن "النتائج الأولية تشير إلى أن السبب ربما كان شاحن سكوتر كهربائي".
 
وأوضح أن "الأطفال تتراوح أعمارهم بين 2 و7 سنوات، وأن الشرطة تعمل على تحديد هوية الضحايا لكنها تفترض أنهم جميعا أفراد من أسرة واحدة".
 
وذكر أن "هذا الحريق مأساة مروعة وكل صربيا في حداد على وفاة هذه الأسرة المأساوية".
 
وأكد أن "رجال الإطفاء استجابوا باحترافية وكانوا في مكان الحادث بسرعة بعد مكالمة الطوارئ".
 
من جهته، قال طبيب طوارئ لقناة "آر تي إس" الحكومية إن "جميع الضحايا كانوا قد لقوا حتفهم بالفعل عندما وصل الفريق الطبي إلى مكان الحادث".
 
في حين قالت سلطات نوفي ساد إن "يوم حداد سيقام على الأسرة"، ولم يتم تحديد موعد على الفور.
رقم : 1155746
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اليمن.. مسيرات مليونية متجددة في صعدة إسنادا لغزة
اليمن.. مسيرات مليونية متجددة في صعدة إسنادا لغزة
فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف فوري للحرب على غزة دون شروط
فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف فوري للحرب على غزة دون شروط
23 آب 2024
حماس تعلق على تصريحات بلينكن حول مقترح الهدنة المعدل
حماس تعلق على تصريحات بلينكن حول مقترح الهدنة المعدل
23 آب 2024
پاکستان: مقتل 11 شرطياً في هجوم لصوص مسلحين
پاکستان: مقتل 11 شرطياً في هجوم لصوص مسلحين
23 آب 2024
نفير عام للمشاركة الواسعة في مسيرات نصرة الأقصى وغزة
نفير عام للمشاركة الواسعة في مسيرات نصرة الأقصى وغزة
23 آب 2024
في اليوم 322 للعدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة
في اليوم 322 للعدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة
23 آب 2024
السيد الحوثي: الرّد من جبهات المحور واليمن سيكون موجعاً.. التخطيط أحد أسباب التأخير
السيد الحوثي: الرّد من جبهات المحور واليمن سيكون موجعاً.. التخطيط أحد أسباب التأخير
22 آب 2024
شلل الأطفال يتفشى بغزة في ظل غياب التطعيمات
شلل الأطفال يتفشى بغزة في ظل غياب التطعيمات
22 آب 2024
الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات طالت عدّة قرى في جنوب لبنان
الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات طالت عدّة قرى في جنوب لبنان
22 آب 2024
اقتحام طولكرم: قصف منزل في اكتابا ودمار هائل بمخيم طولكرم
اقتحام طولكرم: قصف منزل في اكتابا ودمار هائل بمخيم طولكرم
22 آب 2024
حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تصل إلى الشرق الأوسط
حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تصل إلى الشرق الأوسط
22 آب 2024
في اليوم الـ 320 من حرب الإبادة… شهداء وجرحى في قطاع غزة
في اليوم الـ 320 من حرب الإبادة… شهداء وجرحى في قطاع غزة
21 آب 2024
إصابة مبانٍ في الجولان بقذائف صاروخية من لبنان
إصابة مبانٍ في الجولان بقذائف صاروخية من لبنان
21 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟