مأساة في صربيا.. حريق يودي بحياة 6 أشخاص

وقال وزير الداخلية، إيفيكا داتشيتش، في بيان إن الحريق اندلع حوالي الساعة الثالثة صباحا في مدينة نوفي ساد، على بعد حوالي 90 كيلومترا شمال بلغراد، العاصمة.

وأضاف أن "النتائج الأولية تشير إلى أن السبب ربما كان شاحن سكوتر كهربائي".

وأوضح أن "الأطفال تتراوح أعمارهم بين 2 و7 سنوات، وأن الشرطة تعمل على تحديد هوية الضحايا لكنها تفترض أنهم جميعا أفراد من أسرة واحدة".

وذكر أن "هذا الحريق مأساة مروعة وكل صربيا في حداد على وفاة هذه الأسرة المأساوية".

وأكد أن "رجال الإطفاء استجابوا باحترافية وكانوا في مكان الحادث بسرعة بعد مكالمة الطوارئ".

من جهته، قال طبيب طوارئ لقناة "آر تي إس" الحكومية إن "جميع الضحايا كانوا قد لقوا حتفهم بالفعل عندما وصل الفريق الطبي إلى مكان الحادث".

في حين قالت سلطات نوفي ساد إن "يوم حداد سيقام على الأسرة"، ولم يتم تحديد موعد على الفور.