الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 23 آب 2024 ساعة 15:14

في غزة.. "الأونروا" تطلق حملة للتطعيم ضدّ "شلل الأطفال"

في غزة.. "الأونروا" تطلق حملة للتطعيم ضدّ "شلل الأطفال"
وفي بيان لها، قالت "الأونروا" على منصة "إكس": "سنقوم بتطعيم الأطفال في كل من مراكز الرعاية الصحية الأولية والعيادات المتنقلة لدينا بدءا من نهاية الشهر.الآن هو الوقت المناسب لإعطاء الأولوية لصحة الأطفال".
 
وأشارت الوكالة، إلى أن تأخير الوصول لوقف إنساني لإطلاق النار في غزة سيزيد من خطر انتشار "شلل الأطفال".
 
رصد حالات شلل الأطفال
 
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أن طفلا يبلغ من العمر 10 أشهر في غزة أصيب بالشلل بسبب مرض شلل الأطفال وهو أول حالة تسجل منذ أكثر من 25 عاماً.
 
كذلك، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان رصد أول حالة إصابة بشلل الأطفال في مدينة دير البلح لدى طفل عمره 10 أشهر لم يحصل على التطعيم.
 
وشلل الأطفال فيروس شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي ويسبب الشلل، والأطفال دون سن الخامسة هم الأكثر عرضة للخطر من هذا المرض الفيروسي، خاصة الرضع دون سن الثانية، إذ توقفت برامج التطعيم الدورية بسبب الحرب.
 
هدنة إنسانية لاحتواء المرض
 
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قال، الأسبوع الماضي، إن منع واحتواء انتشار شلل الأطفال في غزة سيتطلب جهوداً ضخمة ومنسقة وعاجلة.
 
وناشد غوتيريس الذي كان يتحدث إلى الصحفيين في الأمم المتحدة، جميع الأطراف لتقديم ضمانات ملموسة على الفور لتنفيذ هدنات إنسانية من أجل إجراء حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة.
 
وطالبت الأمم المتحدة، بهدنة لسبعة أيام في غزة لتلقيح 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال.
 
وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن وكالات الأمم المتحدة تريد تقديم لقاح شلل الأطفال الفموي النوع 2 للأطفال تحت سن العاشرة في وقت لاحق هذا الشهر.
رقم : 1155748
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اليمن.. مسيرات مليونية متجددة في صعدة إسنادا لغزة
اليمن.. مسيرات مليونية متجددة في صعدة إسنادا لغزة
فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف فوري للحرب على غزة دون شروط
فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف فوري للحرب على غزة دون شروط
23 آب 2024
حماس تعلق على تصريحات بلينكن حول مقترح الهدنة المعدل
حماس تعلق على تصريحات بلينكن حول مقترح الهدنة المعدل
23 آب 2024
پاکستان: مقتل 11 شرطياً في هجوم لصوص مسلحين
پاکستان: مقتل 11 شرطياً في هجوم لصوص مسلحين
23 آب 2024
نفير عام للمشاركة الواسعة في مسيرات نصرة الأقصى وغزة
نفير عام للمشاركة الواسعة في مسيرات نصرة الأقصى وغزة
23 آب 2024
في اليوم 322 للعدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة
في اليوم 322 للعدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة
23 آب 2024
السيد الحوثي: الرّد من جبهات المحور واليمن سيكون موجعاً.. التخطيط أحد أسباب التأخير
السيد الحوثي: الرّد من جبهات المحور واليمن سيكون موجعاً.. التخطيط أحد أسباب التأخير
22 آب 2024
شلل الأطفال يتفشى بغزة في ظل غياب التطعيمات
شلل الأطفال يتفشى بغزة في ظل غياب التطعيمات
22 آب 2024
الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات طالت عدّة قرى في جنوب لبنان
الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات طالت عدّة قرى في جنوب لبنان
22 آب 2024
اقتحام طولكرم: قصف منزل في اكتابا ودمار هائل بمخيم طولكرم
اقتحام طولكرم: قصف منزل في اكتابا ودمار هائل بمخيم طولكرم
22 آب 2024
حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تصل إلى الشرق الأوسط
حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تصل إلى الشرق الأوسط
22 آب 2024
في اليوم الـ 320 من حرب الإبادة… شهداء وجرحى في قطاع غزة
في اليوم الـ 320 من حرب الإبادة… شهداء وجرحى في قطاع غزة
21 آب 2024
إصابة مبانٍ في الجولان بقذائف صاروخية من لبنان
إصابة مبانٍ في الجولان بقذائف صاروخية من لبنان
21 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟