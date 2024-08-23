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الجمعة 23 آب 2024 ساعة 16:02

مسيرات اليمن المليونية تدعو محور المقاومة إلى "ردّ مزلزل": غزة معيار الإنسانية

مسيرات اليمن المليونية تدعو محور المقاومة إلى "ردّ مزلزل": غزة معيار الإنسانية
وحاملةً شعار "مع غزّة والأقصى.. جهاد وثبات حتى النصر"، خرجت عصر اليوم، مسيرات مليونية في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء، وأكثر من 200 ساحة مركزية وفرعية في مخالف المحافظات اليمنية، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، ودعماً لعمليات القوات المسلحة اليمنية المساندة لأهل غزة.
 
أمّا التظاهرات الصباحية، فقد شملت محافظات صعدة ورَيْمَة ومأرب، وعدداً من مديريات محافظات تعز وعَمْران وإب.
 
كذلك، جدّد المتظاهرون التأكيد على استمرار موقفهم الداعم لغزة والمساند لمقاومتها، بـ"العمليات العسكرية، ومختلف الأنشطة الرسمية والشعبية، والمقاطعة الاقتصادية للأعداء".
 
ودعا بيان المسيرات المليونية في اليمن، "محور القدس والجهاد والمقاومة، إلى ضرب أعداء الله والأنبياء والإنسانية"، مناشداً أن يكون الرد "مزلزلاً يشفي صدور قوم مؤمنين".
 
وذكّر بيان الأمتين العربية والإسلامية، بأنّ "غزة اختبار لدينكم ومعيار لإنسانيتكم وتفريطكم خيانة".
 
ورأى البيان أنه بحجم مظلومية الشعب الفلسطيني، تتعاظم المسؤولية والواجب الديني على الجميع، وتتزايد معها خطورة التخاذل والتفريط.
 
كما توجّه المتظاهرون في اليمن، إلى الشعب الفلسطيني ومجاهديه بالقول: "نعتزّ ونفتخر ونتشرّف بكم ونحيّي صمودكم الأسطوري الذي فاق الحسابات وخيّب آمال الأعداء والمطبعين".
 
وكان قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، قد أكد في كلمة له، أمس الخميس، أنّ المسيرات والتظاهرات والفعّاليات المتضامنة مع فلسطين في اليمن، منذ بداية العدوان على غزة وحتى اليوم، بلغت 652175 فعالية.
 
وأعلن السيد الحوثي أنّ الخروج الأسبوعي مستمر في العاصمة صنعاء والمحافظات، وفي الأرياف أيضاً وفي مختلف الظروف والأحوال الجوية، داعياً الشعب إلى الخروج المليوني اليوم الجمعة في مختلف المناطق والمحافظات.
 
وختم السيد الحوثي كلمته بالتأكيد أنّ "شعبنا العزيز هو في موقف الشرف، وعندما تأتي الأجيال اللاحقة لن يكون قد تلطخ بعار التخاذل كحال كثير من الشعوب والأنظمة".
 
رقم : 1155756
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