مقتل 14 شخصا جراء سقوط حافلة في نهر في نيبال

وسقطت حافلة ركاب هندية تقل 40 شخصا في نهر مارسيانجدي في منطقة تاناهون، وكانت في طريقها إلى كاتماندو قادمة من بوخارا.



وقالت الشرطة النيبالية إنه تم انتشال 14 جثة، مؤكدة أن الجيش يجري عمليات بحث وإنقاذ في موقع الحادث.



وقد انتشرت عبر منصة "إكس" مقاطع فيديو من موقع الحادث، وظهرت فيها الحافلة المحطمة على طول ضفة النهر.



ويعد هذا الحادث جزءا من اتجاه مثير للقلق لحوادث الطرق في نيبال، والتي تفاقمت بسبب التضاريس الصعبة في البلاد وموسم الرياح الموسمية.



وفي الشهر الماضي، جرف نهر 66 راكبا في أعقاب انهيار أرضي دفع حافلتين إلى الخروج عن الطريق في نهر تريشولي في نيبال.



