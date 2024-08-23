السوداني يدعو بزشكيان لزيارة بغداد

ونقل وزير الخارجية العراقي، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايراني، دعوة رئيس الوزراء العراقي للرئيس بزشكيان لزيارة بغداد.

ووفق التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الايرانية، هنأ وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ، في اتصال هاتفي يوم الخميس، عباس عراقجي على انتخابه وزيرا جديدا للخارجية في جمهورية إيران الإسلامية.

وخلد وزير خارجية العراق، ذكرى الدكتور حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الايراني الشهيد، واعرب عن أمله في أن يواصل البلدان الشقيقان إيران والعراق التعاون والتفاعل بشكل وثيق في مختلف القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية الهامة.

كما أعلن فؤاد حسين عن دعوة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للرئيس الايراني الدكتور مسعود بزشكيان لزيارة العراق.

بدوره أعرب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي عن تقديره وشكره على هذا الاتصال الهاتفي والتهنئة من نظيره العراقي، وأكد على الجهد الخاص الذي تبذله الحكومة الجديدة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشخص الدكتور بزشكيان من أجل وتوسيع وتعميق العلاقات بشكل شامل بين البلدين الجارين والمسلمين، وشكر دعوة رئيس وزراء العراق للرئيس بزشكيان لزيارة بغداد ورحب بها.

كما أعرب عراقجي عن تعازيه بذكرى الأربعين الحسيني، وثمن كرم الضيافة من الحكومة والشعب العراقي الكريم والمضياف لزوار أبي عبد الله الحسين (ع).