خطيب جمعة طهران يثني على حسن ضيافة العراقيين لزوار الاربعين

وأشار حجة الاسلام والمسلمين " صدیقي" في خطبة الجمعة اليوم إلی توافد الملایین من الزوار نحو كربلاء المقدسة لإحياء أربعين الإمام الحسين (عليه السلام) واصفا هذه المشارکة بأنها غير مسبوقة في التاريخ.



واعتبر مشاركة الملايين من الناس في مسيرة الأربعين غير مسبوقة في التاريخ، كما شكر الشعب العراقي وقوات الأمن على استضافة زوار الأربعين وضمان سلامتهم.



وفي قسم آخر من تصريحاته، أشاد صديقي بعملية انتخاب الرئيس الجديد لإيران بعد استشهاد الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.



وتمنى للحكومة الإيرانية الجديدة النجاح في مهمتها لخدمة الأمة الإيرانية.