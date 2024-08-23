مصاريف الحج بالمغرب: 65 ألف درهم

أنهت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، إلى علم المواطنات والمواطنين المنتقين في قرعة الحج لموسم 1446هـ أنه تم “تحديد فترة استخلاص مصاريف الحج بمكاتب “بريد بنك” بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، بالنسبة للتنظيمين معا، ابتداء من يوم الاثنين 02 إلى الجمعة 20 شتنبر 2024، مع قبول الشيك المصادق عليه”.

كما أشار البلاغ ذاته إلى “أداء المواطنات والمواطنين المنتقين في قرعة الحج ضمن لائحة التنظيم الرسمي مبلغا تقريبيا قدره 65.000,00 درهم، على أن يتم لاحقا تحديد الكلفة النهائية للحج، إما بالزيادة أو بالنقصان”.

وأضافت الوثيقة سالفة الذكر أنه يتعين على المعنيين بالأمر التقدم شخصيا إلى مكاتب “بريد بنك” مصحوبين بشهادة الانتقاء وبطاقة التعريف الوطنية.