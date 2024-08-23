لبنان: حزب الله يستهدف قيادة الفيلق الشمالي في "عين زيتيم".. واندلاع حرائق قرب صفد

وفي أحدث عملياتها، استهدفت المقاومة قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة "عين زيتيم" بصليات ‏صاروخية، وأصابوها إصابةً مباشرة، وذلك رداً على ‏‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن اندلاع حرائق في غابة "بيريا"، القريبة من "عين زيتيم"، قرب صفد نتيجة عمليات الاعتراض وسقوط صواريخ.

كذلك، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة التجهيزات ‏التجسسية ونقطة يتموضع فيها جنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوهم ‏إصابةً مباشرة.‏

وعند الساعة 06:25 من بعد ظهر اليوم، استهدف مجاهدو المقاومة ثكنة "راميم" ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةَ مباشرة.‏

بعد ذلك، استهدفت المقاومة موقع حدب يارون ‏بالأسلحة المناسبة وأصابته إصابةً مباشرة.‏

كما استهدفت مرابض مدفعية الاحتلال في "خربة ماعر"، بصلية صاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة.

وفي بيان آخر، أكّدت المقاومة استهدافها، موقع "رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابةً مباشرة.

واستهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية أيضاً موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏ ‏

وكان مصدر قد أفاد باستهداف موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة، بنيران مباشرة من لبنان.

كذلك، أوردت وسائل اعلام إسرائيلية، الطلب من المستوطنين في المناطق الواقعة في الجليل الأعلى والغربي البقاء بالقرب من المناطق المحمية.

كما طلبت بلدية "كريات شمونة" من المستوطنين البقاء قرب الأماكن المحمية حتى إشعار آخر.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلنت المقاومة، قصفها التجهيزات التجسّسية في مقرّ وحدة المراقبة وإدارة العمليات ‏الجوية في قاعدة "ميرون" العسكرية الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، مُشدّدةً على أنّ مجاهديها أصابوا أهداف العملية إصابةً مُباشرة ما أدّى إلى تدمير التجهيزات.‏

ودعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، بحسب بيانٍ نشره حزب الله، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة في عمليةٍ ثانية، الموقع العسكري الإسرائيلي في المالكية المحتلة، بقذائف ‏المدفعية.

وأيضاً، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة عند الساعة 12:10 تموضعاً لجنود العدو ‏الإسرائيلي، في محيط تلة الخزّان بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.

اعتداءات إسرائيلية متواصلة

في غضون ذلك، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية، حيث أشار مراسلنا إلى قصف مسيرة للاحتلال سيارة عند مفرق بلدة معركة في الجنوب.

كما خرقت طائرة حربية إسرائيلية جدار الصوت في أجواء الجنوب، فيما تصدّت المقاومة للطائرة بصاروخ أرض-جو، وفق مصادر مطلعة.

وأفاد المصدر أيضاً بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة يارون ومدينة الخيام.

وبالإضافة إلى ذلك، زفّت المقاومة، 3 شهداء جدد على طريق القدس، هم: الشهيد المجاهد حسين محمد شقير "ساجد"، مواليد عام 1998، من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد محمد محمود نجم "كرار"، مواليد عام 1971، من بلدة عيتا الجبل الجنوبية، والشهيد المجاهد سعيد محمود ذياب "حيدر"، مواليد عام 1990، من بلدة برج رحال في الجنوب.

وصباحاً، زفّت المقاومة 3 شهداء أيضاً على طريق القدس، هم: الشهيد المجاهد حسن وسام حرقوص "أبو مهدي"، مواليد عام 2005، من بلدة طورا الجنوبية، والشهيد المجاهد قاسم صالح حرقوص "فداء"، مواليد عام 2004، من بلدة طورا كذلك، والشهيد المجاهد عقيل قاسم غريب "أبو طالب"، مواليد عام 1990 من بلدة طير حرفا في الجنوب.