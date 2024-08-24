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السبت 24 آب 2024 ساعة 06:31

الجيش الأمريكي يدعي بقتله زعيما كبيرا في القاعدة بسوريا

الجيش الأمريكي يدعي بقتله زعيما كبيرا في القاعدة بسوريا
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة "إكس"، أن الضربة استهدفت أبو عبد الرحمن المكي، وهو قيادي كبير بتنظيم ما یسمى بحراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة.

وذكرت وسائل إعلام سورية، أن قائد المجلس الشرعي السابق لدى تنظيم "حراس الدين" أبو عبد الرحمن المكي، قتل إثر استهدافه، أمس الجمعة، من قبل طيران مسير للتحالف الدولي بقيادة أمريكا، في ريف إدلب شمال غربي سوريا.وكان "السعودي أبوعبد الرحمن مكي سابقا تنقل بين عدة فصائل، كما قاد لواء جند الملاحم ضمن جبهة النصرة التي انشق عنها لاحقا، والتحق بتنظيم ما يسمى حراس الدين"، وفق مواقع سورية.

 
رقم : 1155842
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