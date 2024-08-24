الصفحة الرئيسية
0
السبت 24 آب 2024 ساعة 06:33

رئيس المكسيك يتهم الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون دول أمريكا

رئيس المكسيك يتهم الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون دول أمريكا
وقال لوبيز أوبرادور خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: "منذ سنوات طويلة تمارس الولايات المتحدة سياسة التدخلات في أمريكا بأسرها، منذ أن وضعوا عقيدة مونرو وأعلنوا أن أمريكا للأمريكيين، بقصد أن أمريكا هي الولايات المتحدة وليس الجزء الآخر من القارة".

وتابع: "منذ فترة طويلة كانوا يحددون السياسة في دول القارة وكانوا يعينون رؤساء ويطيحون بهم حسب رغبتهم، وتوغلوا في دول وأقاموا دولا جديدة وكيانات عميلة لها".

وأعاد إلى الأذهان أن المكسيك تعرضت للتوغل مرتين و"خسرت نصف أراضيها بعد الضربة الأولى".

وجاءت تصريحات الرئيس المكسيكي المنتهية ولايته بعد أن انتقد السفير الأمريكي في مكسيكو كين سالازار خطط الحكومة لاعتماد انتخابات مباشرة للقضاة، معتبرا أن ذلك "يمثل مخاطر جدية" على الديمقراطية في المكسيك وقد يسمح لعصابات المخدرات باستغلال القضاة لخدمة مآربها.
رقم : 1155843
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشاباك يهاجم بن غفير ويحذر نتنياهو
الشاباك يهاجم بن غفير ويحذر نتنياهو
استشهاد 11 شخصا واصابة آخرين في قصف إسرائيلي شمالي النصيرات وخان يونس
استشهاد 11 شخصا واصابة آخرين في قصف إسرائيلي شمالي النصيرات وخان يونس
24 آب 2024
7 جرحى بعدوان صهيوني استهدف المنطقة الوسطى بسوريا
7 جرحى بعدوان صهيوني استهدف المنطقة الوسطى بسوريا
24 آب 2024
الجيش الأمريكي يدعي بقتله زعيما كبيرا في القاعدة بسوريا
الجيش الأمريكي يدعي بقتله زعيما كبيرا في القاعدة بسوريا
24 آب 2024
اليمن.. مسيرات مليونية متجددة في صعدة إسنادا لغزة
اليمن.. مسيرات مليونية متجددة في صعدة إسنادا لغزة
23 آب 2024
فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف فوري للحرب على غزة دون شروط
فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف فوري للحرب على غزة دون شروط
23 آب 2024
حماس تعلق على تصريحات بلينكن حول مقترح الهدنة المعدل
حماس تعلق على تصريحات بلينكن حول مقترح الهدنة المعدل
23 آب 2024
پاکستان: مقتل 11 شرطياً في هجوم لصوص مسلحين
پاکستان: مقتل 11 شرطياً في هجوم لصوص مسلحين
23 آب 2024
نفير عام للمشاركة الواسعة في مسيرات نصرة الأقصى وغزة
نفير عام للمشاركة الواسعة في مسيرات نصرة الأقصى وغزة
23 آب 2024
في اليوم 322 للعدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة
في اليوم 322 للعدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة
23 آب 2024
السيد الحوثي: الرّد من جبهات المحور واليمن سيكون موجعاً.. التخطيط أحد أسباب التأخير
السيد الحوثي: الرّد من جبهات المحور واليمن سيكون موجعاً.. التخطيط أحد أسباب التأخير
22 آب 2024
شلل الأطفال يتفشى بغزة في ظل غياب التطعيمات
شلل الأطفال يتفشى بغزة في ظل غياب التطعيمات
22 آب 2024
الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات طالت عدّة قرى في جنوب لبنان
الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات طالت عدّة قرى في جنوب لبنان
22 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟