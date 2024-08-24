الصفحة الرئيسية
0
السبت 24 آب 2024 ساعة 07:10

استشهاد 11 شخصا واصابة آخرين في قصف إسرائيلي شمالي النصيرات وخان يونس

استشهاد 11 شخصا واصابة آخرين في قصف إسرائيلي شمالي النصيرات وخان يونس
وأفادت مصادر صحية فلسطينية لوكالة "وفا"، باستشهاد 11 مواطناً وإصابة 15 على الأقل، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف الاحتلال منزلاً في شارع المدرسة في حي الأمل غربي خان يونس، بينما أصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي في محيط شارع السلام في جورة اللوت، ومحيط منطقة التحلية جنوب وشرق المدينة.

كما أصيب 3 مواطنين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات.

وقالت مصادر في الدفاع المدني لـ"وفا"، إن قصفاً إسرائيلياً أدى إلى نسف مبانٍ سكنية في منطقة دوار الكويتي ومربع عليين والكلية الجامعية جنوب مدينة غزة.

واستشهد 4 فلسطينيين، مساء الجمعة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي تجمعات لمواطنين شمال قطاع غزة.

وارتفع عدد شهداء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 40265 والإصابات إلى 93144 منذ بدء العدوان، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات والشوارع، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
رقم : 1155852
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشاباك يهاجم بن غفير ويحذر نتنياهو
الشاباك يهاجم بن غفير ويحذر نتنياهو
استشهاد 11 شخصا واصابة آخرين في قصف إسرائيلي شمالي النصيرات وخان يونس
استشهاد 11 شخصا واصابة آخرين في قصف إسرائيلي شمالي النصيرات وخان يونس
24 آب 2024
7 جرحى بعدوان صهيوني استهدف المنطقة الوسطى بسوريا
7 جرحى بعدوان صهيوني استهدف المنطقة الوسطى بسوريا
24 آب 2024
الجيش الأمريكي يدعي بقتله زعيما كبيرا في القاعدة بسوريا
الجيش الأمريكي يدعي بقتله زعيما كبيرا في القاعدة بسوريا
24 آب 2024
اليمن.. مسيرات مليونية متجددة في صعدة إسنادا لغزة
اليمن.. مسيرات مليونية متجددة في صعدة إسنادا لغزة
23 آب 2024
فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف فوري للحرب على غزة دون شروط
فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف فوري للحرب على غزة دون شروط
23 آب 2024
حماس تعلق على تصريحات بلينكن حول مقترح الهدنة المعدل
حماس تعلق على تصريحات بلينكن حول مقترح الهدنة المعدل
23 آب 2024
پاکستان: مقتل 11 شرطياً في هجوم لصوص مسلحين
پاکستان: مقتل 11 شرطياً في هجوم لصوص مسلحين
23 آب 2024
نفير عام للمشاركة الواسعة في مسيرات نصرة الأقصى وغزة
نفير عام للمشاركة الواسعة في مسيرات نصرة الأقصى وغزة
23 آب 2024
في اليوم 322 للعدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة
في اليوم 322 للعدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة
23 آب 2024
السيد الحوثي: الرّد من جبهات المحور واليمن سيكون موجعاً.. التخطيط أحد أسباب التأخير
السيد الحوثي: الرّد من جبهات المحور واليمن سيكون موجعاً.. التخطيط أحد أسباب التأخير
22 آب 2024
شلل الأطفال يتفشى بغزة في ظل غياب التطعيمات
شلل الأطفال يتفشى بغزة في ظل غياب التطعيمات
22 آب 2024
الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات طالت عدّة قرى في جنوب لبنان
الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات طالت عدّة قرى في جنوب لبنان
22 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟