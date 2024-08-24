الصفحة الرئيسية
0
السبت 24 آب 2024 ساعة 07:34

الاحتلال يطالب الفلسطينيين بإخلاء عدة مناطق في شمال غزة

الاحتلال يطالب الفلسطينيين بإخلاء عدة مناطق في شمال غزة
وادعى جيش الاحتلال بأنه يتخذ هذا الإجراء على خلفية إطلاق قذائف صاروخية بشكل متواصل من قبل حركة "حماس" وفصائل المقاومة الفلسطينية من شمال قطاع غزة. وقال بيان الجيش: "سيعمل الجيش الإسرائيلي بقوة ضد تلك العناصر الإرهابية وبشكل فوري"، وفق تعبيره. وطالب الجيش في البيان سكان المناطق المذكورة" باللجوء إلى المآوي في غرب مدينة غزة" بزعم أنها "آمنة"، لكن التجارب السابقة للفلسطينيين تظهر أن "لا مكان آمناً في قطاع غزة" في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، بدأ آلاف الفلسطينيين حركة نزوح قسري جديدة من شرق مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، بعد إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بإخلاء مناطق فيها. وأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان عدد من مناطق شرق خانيونس وأحيائها بإخلائها استعداداً لمهاجمتها. وشمل أمر الإخلاء مناطق بني سهيلا والمحطة والكتيبة ومركز المدينة، وحارات: الشيخ ناصر وبربخ والسطر ومعن.

في السياق، استهدفت قوات الاحتلال المناطق القريبة من الحزام الأمني (نتساريم) بسلسلة من التفجيرات وعمليات الاستهداف المركز، في مسعى لتفريغ المنطقة أكثر، وتوسيع منطقة المحور الذي يُصر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على استمرار بقاء قواته فيه وعدم خروجها، وهو أحد عوامل عرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة التبادل.
رقم : 1155855
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشاباك يهاجم بن غفير ويحذر نتنياهو
الشاباك يهاجم بن غفير ويحذر نتنياهو
استشهاد 11 شخصا واصابة آخرين في قصف إسرائيلي شمالي النصيرات وخان يونس
استشهاد 11 شخصا واصابة آخرين في قصف إسرائيلي شمالي النصيرات وخان يونس
24 آب 2024
7 جرحى بعدوان صهيوني استهدف المنطقة الوسطى بسوريا
7 جرحى بعدوان صهيوني استهدف المنطقة الوسطى بسوريا
24 آب 2024
الجيش الأمريكي يدعي بقتله زعيما كبيرا في القاعدة بسوريا
الجيش الأمريكي يدعي بقتله زعيما كبيرا في القاعدة بسوريا
24 آب 2024
اليمن.. مسيرات مليونية متجددة في صعدة إسنادا لغزة
اليمن.. مسيرات مليونية متجددة في صعدة إسنادا لغزة
23 آب 2024
فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف فوري للحرب على غزة دون شروط
فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف فوري للحرب على غزة دون شروط
23 آب 2024
حماس تعلق على تصريحات بلينكن حول مقترح الهدنة المعدل
حماس تعلق على تصريحات بلينكن حول مقترح الهدنة المعدل
23 آب 2024
پاکستان: مقتل 11 شرطياً في هجوم لصوص مسلحين
پاکستان: مقتل 11 شرطياً في هجوم لصوص مسلحين
23 آب 2024
نفير عام للمشاركة الواسعة في مسيرات نصرة الأقصى وغزة
نفير عام للمشاركة الواسعة في مسيرات نصرة الأقصى وغزة
23 آب 2024
في اليوم 322 للعدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة
في اليوم 322 للعدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة
23 آب 2024
السيد الحوثي: الرّد من جبهات المحور واليمن سيكون موجعاً.. التخطيط أحد أسباب التأخير
السيد الحوثي: الرّد من جبهات المحور واليمن سيكون موجعاً.. التخطيط أحد أسباب التأخير
22 آب 2024
شلل الأطفال يتفشى بغزة في ظل غياب التطعيمات
شلل الأطفال يتفشى بغزة في ظل غياب التطعيمات
22 آب 2024
الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات طالت عدّة قرى في جنوب لبنان
الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات طالت عدّة قرى في جنوب لبنان
22 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟