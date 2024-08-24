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السبت 24 آب 2024 ساعة 08:56
إسقاط مسيرة تسللت 30 كم شمال "إسرائيل"
وبحسب الصحيفة، فإن صافرات الإنذار دوت في بلدات عربية منها طمرة واعبلين.
وأشارت إلى أن هذه المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذا الحادث منذ أكتوبر الماضي.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1155865
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