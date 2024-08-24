الصين تدعو أمريكا إلى وقف كل تعاملاتها الرسمية مع تايوان فوراً

ونقلت وكالة تاس عن المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغيو تأكيده أن الصين “تعارض بشكل قاطع أي شكل من أشكال التعاون الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان”، مشدداً على أن “قضية تايوان تقع في قلب مصالح الصين وتمثل الخط الأحمر الأول في العلاقات الصينية الأمريكية”.



ورداً على تصريحات مسؤول في الإدارة الأمريكية حول الحاجة المزعومة لـ “حوار هادف” بين البر الرئيسي للصين وتايوان قال ليو: “إننا ندعو الولايات المتحدة إلى الالتزام بمبدأ “صين واحدة” والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، واتباع وعود قادة الولايات المتحدة بعدم دعم “استقلال تايوان” والوقف الفوري للتعاون الرسمي مع تايوان.



ولفت المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن إلى أن “المجتمع الدولي يدرك منذ فترة طويلة أن الصين تساهم في السلام العالمي والتنمية والنظام الدولي”، مؤكداً أنه “يتعين على الجانب الأمريكي تصحيح الفهم الخاطئ تجاه الصين، والتخلي عن أفكار الحرب الباردة والعداء، واتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة من أجل السلام والاستقرار والتنمية في العالم”.