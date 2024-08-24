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السبت 24 آب 2024 ساعة 09:40

قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتعتقل فلسطينيين

قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتعتقل فلسطينيين
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من حاجز صرة بعدد كبير من الآليات العسكرية، وداهمت بناية سكنية في شارع عصيرة.

وأوضحت أن قوة من جيش الاحتلال تمركزت في شارع السكة أعلى مخيم العين، بينما انتشر آخرون في العديد من الأحياء الغربية والوسطى.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع. فيما أفاد سكان محليون بأن الشبان ألقوا عبوات ناسفة محلية الصنع تجاه آليات الاحتلال العسكرية.

وتخلل عمليات الدهم والاقتحام لعدد من منازل المواطنين، إطلاق نار وقنابل صوتية.

وتحدثت مصادر محلية عن اعتقال الأسير المحرر حسام البسطامي بعد مداهمة منزله في شارع عصيرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا من عائلة أبو ناموس من بلدة بيت ايبا غرب نابلس، خلال عمليات دهم واقتحام مماثلة نفذتها قوات الاحتلال.

وفي أريحا اختطف مستوطنون، مساء الجمعة، مواطنين قرب نبع العوجا شمال مدينة أريحا.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين مسلحين هاجموا الشابين عدي حسني النجار، ورمضان جميل نصار، وهما أسيران محرران، وأطلقوا النار على عجلات مركبتهما، واختطفوهما.
رقم : 1155870
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