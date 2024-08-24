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السبت 24 آب 2024 ساعة 10:01

"أمين سر" حركة فتح يكشف عن أهداف نتنياهو في غزة

"أمين سر" حركة فتح يكشف عن أهداف نتنياهو في غزة
وأكد "زيد تيم"، اليوم السبت، خلال تصريحات تلفزيونية على أن نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة لم تحقق أي شيء سوى جر "إسرائيل" إلى مهلكة حقيقية، فهي لم تحقق أي شيء في ملف إعادة الاسرى ولم تحقق الأمن، ولم تحقق أي مكسب على نهائيا على الإطلاق.

وأردف "أن 48% من المستوطنين الإسرائيليين يعتقدون أن أهداف نتنياهو غير واقعية، مستندا في ذلك إلى تقرير لهيئة البث الإسرائيلية، مضيفا أن أكثر من نصفهم يرون بأن نتنياهو لم يحقق نجاحا سياسيا أو أمنيا.

وأوضح أن نتنياهو يحاول الاستيلاء على بعض المواقع في قطاع غزة وتشكيل بؤر استيطانية جديدة، مشددا أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يقبلوا بأي شكل من أشكال الاحتلال، لا في غزة ولا في الضفة الغربية ولا القدس.

وأشاد بموقف خان، الرافض لجميع الضغوط الدولية التي طالبت بإسقاط مذكرة الاعتقال عن نتنياهو، سواء من الكونغرس الأمريكي وبريطانيا أو بعض الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية، وترتكب الجرائم كل لحظة دون حساب.

وطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن التأخير في إصدار مذكرة الاعتقال سيؤدي إلى تفاقم حرب الإبادة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، وإفلات نتنياهو ووزير حربه من العقاب على جرائمهم.
رقم : 1155875
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