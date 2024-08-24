القوات الروسية تقضي على تجمع للقوات الأوكرانية قبيل توجههم نحو مقاطعة كورسك

ونقلت وكالة نوفوستي عن منسق العمل السري بمقاطعة نيكولايف سيرغي ليبيديف قوله اليوم: إن القوات الروسية نفذت ضربات ضخمة باستخدام 5 قنابل “فاب” شديدة الانفجار في وقت واحد على نقطة لنقل الآليات ومستودع ذخيرة مؤقت للقوات الأوكرانية في قرية بيريزا بمقاطعة سومي.



وأوضح ليبيديف أنه لم يُعرف بعد عدد القتلى بالضبط لكنهم أكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى عشرات الإصابات والبعض منهم هرب فوراً، لافتاً إلى أن الضربة الروسية أصابت أيضاً مصنعاً لإصلاح المعدات العسكرية الأوكرانية في منطقة بيلوبولي، حيث كان هناك 22 مركبة من المعدات الأوكرانية.