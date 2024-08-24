مباحثات هاتفية بين وزيري الخارجية الإيراني والفنزويلي

وأعرب عراقجي عن شكره لرسالة التهنئة التي أرسلها الرئيس ووزير الخارجية الفنزويلي، واعتبر أن لهذا البلد مكانة خاصة في السياسة الخارجية الإيرانية وأكد على استمرار النظرة الاستراتيجية الإيرانية في الحكومة الجديدة إلى منطقة أمريكا اللاتينية وخاصة فنزويلا.



وأشار عراقجي إلى رسالة التهنئة التي وجهها الدكتور عراقجي بمناسبة إعادة انتخاب نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، وأدان أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية لهذا البلد الصديق.



وأعرب وزيرا خارجية إيران وفنزويلا عن استعداد الحكومتين لتبادل الوفود رفيعة المستوى ومواصلة المباحثات من أجل دفع القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات الثنائية وإيجاد مجالات جديدة للتعاون.