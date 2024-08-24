دبلوماسي ايراني سابق: يجب طرد القوات الاجنبية من القوقاز

واضاف موسوي في تصريح خاص لموقع قناة العالم الإخبارية حول دور إيران في التطورات الراهنة في منطقة القوقاز: إن هذه المنطقة هي المجال الثقافي والحضاري والتاريخي للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتتأثر مصالحها وامنها القومي بالتطورات التي تشهدها منطقة جنوب القوقاز وعلى هذا الاساس تهتم باحدث المستجدات في هذه المنطقة.



وتابع: على إيران تطوير وتحسين علاقاتها الثنائية مع دول منطقة القوقاز الثلاث، وهي جمهورية أذربيجان وأرمينيا وجورجيا، في جميع المجالات وذلك في إطار سياسة حسن الجوار، لافتا الى انه لا ينبغي اختيار احدى هذه الدول على حساب الأخرى، انما التعاون معها بما يتناسب ثقلها وقدراتها.



وقال موسوي: من جانب اخر يتعين على ايران السعي وراء إنشاء آلية 3+3 في المنطقة حتى تحافظ على مصالحها في القوقاز، والأهم من ذلك، ان تتابع طرد القوات الاجنبية وبتر يدها من هذه المنطقة الحيوية.



وردا على سؤال حول الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى باكو قال موسوي: إن جمهورية أذربيجان تلعب دورا نشطا في منطقة القوقاز وتستخدم كافة قدراتها خلال السنوات الأخيرة نظرا الى استراتيجيتها في الأمن القومي ومنظورها التنموي، وظروفها الجيوسياسية والجغرافيا الاقتصادية، لا سيما المزايا النسبية في إنتاج وتصدير الطاقة في بحر قزوين وتواجدها على طريق الممرات العالمية: الشمال-الجنوب والشرق - الغرب.



واكد موسوي ان جمهورية أذربيجان تحاول التقرب الى دول الشرق وخاصة الصين وروسيا وجيرانها ضمن خيارها الاستراتيجي، بالتزامن مع الحفاظ على علاقاتها مع الدول الغربية وفقا لمصالحها الوطنية.