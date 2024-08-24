انطلاق العد العكسي لانتخابات الرئاسة الأميركية

وقبل شهر واحد فقط من بدء التصويت المبكر، تظهر استطلاعات الرأي أن السباق إلى البيت الأبيض يشهد تقارباً كبيراً. وغادرت هاريس شيكاغو وهي في وضع مريح نسبياً، بعد أن تجاوزت ترمب في جمع التبرعات وفي بعض استطلاعات الرأي التي كانت تظهر تقدمه قبل انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الشهر الماضي. إلا أن الرئيس السابق لا يزال يتمتع بالأفضلية بين الناخبين في قضايا الاقتصاد والهجرة، ما يحصر السباق إلى البيت الأبيض على الولايات المتأرجحة.



ولم يقتصر تركيز هاريس على منافسها الجمهوري فحسب، إذ سعت خلال المؤتمر الديمقراطي إلى تجاوز انقسام حزبها حول قضية دعم إسرائيل والحرب على غزة.