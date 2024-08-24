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السبت 24 آب 2024 ساعة 13:47

عراقجي لنظيره الفنزويلي: لكاراكاس مكانة خاصة في سياستنا الخارجية

عراقجي لنظيره الفنزويلي: لكاراكاس مكانة خاصة في سياستنا الخارجية
وأضاف عراقجي، خلال الاتصال، أنّ رؤية الحكومة الجديدة إلى أميركا اللاتينية، وخاصةً فنزويلا، هي "رؤية استراتيجية".   
 
كما دان الوزير الإيراني أي تدخل أجنبي في شؤون فنزويلا الداخلية. 
 
بدوره، قال خيل بينتو لعراقجي إنّ بلاده "واثقة من أنّ "التوافقات ووثائق التعاون بين البلدين ستحظى باهتمام خاص من قبل الحكومتين الفنزويلية والإيرانية". 
 
ونقل الوزير الفنزويلي تحيات الرئيس نيكولاس مادورو وتهنئته الحارة إلى نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، معلناً رغبة بلاده في مواصلة التعاون ودفع القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات مع إيران.
 
وأعرب وزيرا خارجية إيران وفنزويلا عن استعداد الحكومتين لتبادل الوفود رفيعة المستوى ومواصلة المحادثات من أجل دفع القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات الثنائية، وإيجاد مجالات جديدة للتعاون.
 
وتربط طهران وكراكاس علاقات تاريخية وثيقة، فيما ازدادت الروابط بين البلدين في عهد الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي سعى إلى تعزيز هذه العلاقات مع دول أميركا اللاتينية.
رقم : 1155927
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