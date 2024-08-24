الدفاع المدني في غزة: الاحتلال قلّص المناطق "الإنسانية الآمنة" من 63% إلى 9.5%

وأضاف البيان، أن تلك "المساحة الآمنة" كانت تبلغ 230 كلم "أي 63% من مساحة قطاع غزة، وتشمل أراضي زراعية ومرافق تجارية واقتصادية وخدماتية تصل مساحتها إلى 120 كلم"، ومع كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه، "عند اجتياحه محافظة خان يونس قلص الاحتلال الإسرائيلي تلك المناطق لتصل إلى 140 كلم بما نسبته 38.3% من إجمالي مساحة القطاع".

واستمرت سياسة الاحتلال في تقليص "المساحة الآمنة" مع اجتياحه محافظة رفح لتصل إلى 79 كلم أي ما نسبته 20% من مساحة القطاع، إلا أنها "بقيت أيضاً تشمل أراضي زراعية ومرافق خدماتية وتجارية واقتصادية"، أكد الدفاع المدني.

أما في منتصف حزيران/يونيو الماضي، "فقد زاد الاحتلال من تقليصه للمنطقة الإنسانية لتصل إلى 60 كلم، أي ما نسبته 16.4% من إجمالي مساحة قطاع غزة، تشمل مساحات طرقات وشوارع وخدمات وحمامات زراعية ومقابر وغيرها من الأراضي التى لا يمكن أن تكون مناطق إيواء آمنة"، ثم عادت "المساحة الآمنة" لتتقلص من جديد بفعل عدوان "جيش" الاحتلال الإسرائيلي لتصل في تموز/يوليو الماضي إلى "48 كلم أي ما نسبته 13.15% من إجمالي مساحة قطاع غزة".

أما خلال شهر آب/أغسطس الجاري، فتقلصت تلك المساحة أكثر، حتى بلغت "35 كلم بما يعادل 9.5% من إجمالي مساحة القطاع، شملت تقريباً 3.5% منها، فقط، مساحات زراعية وخدماتية وتجارية".