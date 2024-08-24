الجيش الروسي يسيطر على 30 موقعاً لكييف.. ومقتل 480 عسكرياً أوكرانياً

وأعلن بيغما، في تصريحات إلى الوكالة، أنّ "زابدا" هزمت تشكيلات 7 ألوية أوكرانية مختلفة، مضيفاً أنّ القوات الروسية تمكنت من القضاء على 480 عسكرياً أوكرانياً على هذا المحور.

كذلك، لفت بيغما إلى أنّ عدة ألوية في صفوف القوات الأوكرانية تكبّدت خسائر، بينها الألوية الآلية 14 و43 و44 و63، الألوية الجوية المتنقلة 77، ولواء الدفاع الإقليمي 110 و241، وذلك في بلدات بتروبافلوفكا، كروغلياكوفكا، ستيلماخوفكا، تورسكوي وستيبوفايا نوفوسيلوفكا.

وأوضح أنّ ما حققه الجيش الروسي جاء من خلال دعم مدفعي وصاروخي وجوي مشترك، قدّمته سائر الألوية والوحدات العسكرية الروسية المختلفة.

يُذكر أنّ وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الجمعة، إسقاط 4 طائرات مسيّرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود الروسية، و3 مسيّرات أخرى في كورسك، مؤكّدةً إفشال عدة هجمات للقوات الأوكرانية.

وأكد مصدر أمني روسي أنّ مشاة البحرية الروسية، من عناصر اللواء البحري 810، التابع لأسطول البحر الأسود، حيّدوا مجموعة استطلاع تابعةً للقوات الأوكرانية، ومكوّنةً من 12 عسكرياً، وذلك قرب بلدة ميلوفوي في كورسك.

ودمّر مشاة البحرية، بحسب ما نقلته "سبوتنيك" عن المصدر، مركبة "كوزاك" مدرعة، وسيطروا على أسلحة من إمدادات حلف شمالي الأطلسي "الناتو"، بينها رشاش بلجيكي - أميركي.