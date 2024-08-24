قوات الاحتلال تقتحم نابلس وقلقيلية.. والمقاومون يتصدون

وأكدت مصادر في الضفة الغربية أنّ القوات الإسرائيلية جددت اقتحام المدينة، من المدخل الجنوبي.

واندلعت اشتباكات بين المقاومين والاحتلال خلال الاقتحام، تخللها إطلاق الرصاص الحي بكثافة، ما أدى إلى إصابة شاب.

كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية أيضاً، حيث استخدمت شاباً فلسطينياً درعاً بشرياً، من أجل الدخول إلى أحد المباني.

وشنّت اقتحاماً على قرية تِل، غربي نابلس، مطلقةً قنابل الغاز تجاه الفلسطينيين ومنازلهم.

ويأتي هذا الاعتداء على نابلس بعدما اقتحمتها القوات الإسرائيلية عند الفجر أيضاً، إلى جانب بلدة بيت إيبا. واعتقل الاحتلال خلال الاقتحامات في الضفة فجراً أسيرين محررين.

وأشار إعلام فلسطيني إلى أنّ قوات الاحتلال اقتحمت نابلس من حاجز صرة، بعدد كبير من الآليات العسكرية، ودهمت بنايةً سكنيةً في شارع عصيرة.

وانتشر قسم آخر من القوات في العديد من الأحياء الغربية والوسطى، حيث أطلقت النار وقنابل الغاز تجاه المواطنين ومنازلهم قبل مداهمة عدد من المنازل.