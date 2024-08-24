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السبت 24 آب 2024 ساعة 15:33

الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة في هذه المناطق بغزة..

الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة في هذه المناطق بغزة..
وطلب جيش الاحتلال من الفلسطينيين في مناطق المصدر والمغازي وشرق دير البلح، وكذلك الفلسطينيين الموجودين أيضا قرب شارع صلاح الدين (وسط قطاع غزة) إخلاء أماكنهم على الفور.
 
من جانبه، قال منسق الشئون الإنسانية في فلسطين، مهند هادي، إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية المتتالية في قطاغ غزة، بينها 12 فقط في أغسطس، تسببت في نزوح 90% من سكانه البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة منذ بداية الحرب في أكتوبر.
 
وأضاف هادي أن أوامر الإخلاء تعرض المدنيين للخطر بدلاً من حمايتهم، موضحا: "تجبر العائلات على الفرار مجدداً، غالبا تحت النيران ومع عدد قليل من الأمتعة التي يمكنهم حملها معهم، إلى منطقة تتقلص باستمرار" ومزدحمة وغير آمنة، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
 
وأشار إلى أن المدنيين يحرمون من الرعاية الصحية والمأوى وآبار المياه والإمدادات الإنسانية، و"يفرون من مكان مدمر إلى آخر، بدون نهاية تلوح في الأفق".
 
وقال المسئول الأممي، في بيان، يوم الخميس، إن القانون الإنساني الدولي يستلزم حماية المدنيين، مؤكدا أن "سبيل المضي قدماً واضح كما هو مُلح: احموا المدنيين، أطلقوا سراح الرهائن، سهلوا الوصول إلى المساعدات الإنسانية، ووافقوا على وقف إطلاق النار".
 
بدوره، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن عمليات الإخلاء هي أحدث تهديد على موظفي الأمم المتحدة الذين يعملون في غزة ويؤثر على المرافق الإنسانية، مستشهدا بمثال حيث فقد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة القدرة على الوصول إلى مستودعه وسط دير البلح.
 
وقال دوجاريك: "كان هذا ثالث وآخر مستودع قيد العمل في وسط غزة"، مشيرا إلى أن "خمس مطابخ مجتمعية يشغلها برنامج الأغذية العالمي جرى إخلائها أيضاً، بينما تبحث الوكالة عن مواقع جديدة لهم".
 
رقم : 1155942
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