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السبت 24 آب 2024 ساعة 15:36

الجيش السوداني والدعم يوافقان على فتح ممرين آمنين

الجيش السوداني والدعم يوافقان على فتح ممرين آمنين
وقالت وسائل إعلام فرنسية البيان الختامي لمباحثات جنيف والذي أكد أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان وافقا على توفير ممرين آمنين للمساعدات الإنسانية.
 
وأكد البيان الختامي أن دول الوساطة حصلت “على ضمانات من طرفي النزاع لتوفير نفاذ آمن ودون عراقيل عبر شريانين رئيسيين، هما الحدود الغربية عبر معبر أدري في دارفور، وطريق الدبة التي تتيح الوصول إلى الشمال والغرب من بورتسودان”.
 
وأضاف البيان أن “شاحنات المساعدات في طريقها لتأمين مساعدات لمواجهة الجوع في مخيم زمزم وأجزاء أخرى من دارفور”، مشددا على ضرورة أن “تبقى الطرق مفتوحة وآمنة لنتمكن من إدخال المساعدات الى دافور ونبدأ بتحويل مجرى الأمور ضد المجاعة”.
 
وشدد الوسطاء على مواصلة “تحقيق تقدم” بهدف فتح ممر آمن ثالث للمساعدات عبر سنار بجنوب شرقي البلاد.
رقم : 1155943
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