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السبت 24 آب 2024 ساعة 15:37

قيس سعيد: الانتخابات ليست حربا.. ويجب التأهب لمحاولات تأجيج الأوضاع

قيس سعيد: الانتخابات ليست حربا.. ويجب التأهب لمحاولات تأجيج الأوضاع
وأكد رئيس الجمهورية في هذا اللقاء، على أن الانتخابات ليست حربا بل هي موعد يتجدد في مواعيد محددة طبق ما يضبطه الدستور، مشيرا في هذا السياق إلى أن بعض الدوائر المرتمية في أحضان اللوبيات المرتبطة بدورها بجهات خارجية لا تقوم اليوم بحملة انتخابية بل بحملة مسعورة ضد الدولة التونسية وضد الشعب التونسي صاحب السيادة وحده. 
 
ونوّه قيس سعيد بالوعي الذي أظهره الشعب التونسي وسيسجله التاريخ بأحرف من ذهب، وهو وعي أقوى من كل الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المعلوم مصدرها والمفضوحة أهدافها ومراميها، وفق نص البلاغ. 
 
كما شدد رئيس الجمهورية، على صعيد آخر على ضرورة استكمال إعداد حركة الولاة في أسرع الأوقات وعلى اعتماد عنصر مهم في عملية الاختيار وهو الولاء لتونس وحدها، مع ضرورة العمل على الاستجابة لمطالب المواطنين، هذا فضلا عن واجبات الحياد والتحفظ والانضباط والوعي، في كل آن وحين، بأن تونس دولة موحدة كما ينص على ذلك الدستور.
 
رقم : 1155944
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