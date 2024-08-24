الصفحة الرئيسية
0
السبت 24 آب 2024 ساعة 16:14

بعد توغلها في كورسك... ما هي خطوة أوكرانيا التالية في روسيا؟

بعد توغلها في كورسك... ما هي خطوة أوكرانيا التالية في روسيا؟

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن مسؤولين أميركيين أنه بعد مرور أكثر من أسبوعين على التوغل الأوكراني في مناطق غربي روسيا، وبدء سياسيين أوكرانيين الحديث عن إنشاء منطقة عازلة، يظل مدى التقدم الأوكراني أو مدة بقاء قوات كييف في تلك المناطق الروسية أمرا "غير واضح".

وأعرب المسؤولون الأميركيون عن عدم اقتناعهم بأن أوكرانيا "تعتزم الاحتفاظ بمواقعها داخل الأراضي الروسية على المدى الطويل"، مرجعين ذلك لأنها "لم تجهز خنادق واسعة لازمة لحماية الجنود والمعدات من نيران القوات الروسية، في حال حشدت الأخيرة ما يكفي لمواجهة الهجوم الأوكراني".

وأضافوا أن كييف "لم تزرع الألغام اللازمة لإبطاء أي هجوم روسي مضاد، ولم تشيّد حواجز لإبطاء الدبابات".

ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية سيث جي جونز، قوله: "لو لم يدافعوا عن الأرض بمزيج من الخنادق والألغام، سيكون من المستحيل عمليًا الاحتفاظ بالمواقع".

وقال مسؤولون ومحللون أميركيون للصحيفة، إنه كلما سيطرت كييف على المزيد من الأراضي، "كلما زاد حجم التحدي الذي تواجهه القوات الأوكرانية من أجل الدفاع عنها".

من جانبه، اعتبر مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن تأخير أوكرانيا في بناء الدفاعات والتحصينات "ليس بالضرورة معناه أن كييف لا تعتزم الاحتفاظ بالمناطق التي سيطرت عليها في روسيا".

وأضاف أنه من الممكن أنها "تعتزم زيادة حجم تلك المناطق، لبناء المنطقة العازلة التي تحدث عنها الرئيس زيلينسكي". 
رقم : 1155949
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وفد من حماس يتوجه اليوم للقاهرة
وفد من حماس يتوجه اليوم للقاهرة
الشاباك يهاجم بن غفير ويحذر نتنياهو
الشاباك يهاجم بن غفير ويحذر نتنياهو
24 آب 2024
استشهاد 11 شخصا واصابة آخرين في قصف إسرائيلي شمالي النصيرات وخان يونس
استشهاد 11 شخصا واصابة آخرين في قصف إسرائيلي شمالي النصيرات وخان يونس
24 آب 2024
7 جرحى بعدوان صهيوني استهدف المنطقة الوسطى بسوريا
7 جرحى بعدوان صهيوني استهدف المنطقة الوسطى بسوريا
24 آب 2024
الجيش الأمريكي يدعي بقتله زعيما كبيرا في القاعدة بسوريا
الجيش الأمريكي يدعي بقتله زعيما كبيرا في القاعدة بسوريا
24 آب 2024
اليمن.. مسيرات مليونية متجددة في صعدة إسنادا لغزة
اليمن.. مسيرات مليونية متجددة في صعدة إسنادا لغزة
23 آب 2024
فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف فوري للحرب على غزة دون شروط
فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف فوري للحرب على غزة دون شروط
23 آب 2024
حماس تعلق على تصريحات بلينكن حول مقترح الهدنة المعدل
حماس تعلق على تصريحات بلينكن حول مقترح الهدنة المعدل
23 آب 2024
پاکستان: مقتل 11 شرطياً في هجوم لصوص مسلحين
پاکستان: مقتل 11 شرطياً في هجوم لصوص مسلحين
23 آب 2024
نفير عام للمشاركة الواسعة في مسيرات نصرة الأقصى وغزة
نفير عام للمشاركة الواسعة في مسيرات نصرة الأقصى وغزة
23 آب 2024
في اليوم 322 للعدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة
في اليوم 322 للعدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة
23 آب 2024
السيد الحوثي: الرّد من جبهات المحور واليمن سيكون موجعاً.. التخطيط أحد أسباب التأخير
السيد الحوثي: الرّد من جبهات المحور واليمن سيكون موجعاً.. التخطيط أحد أسباب التأخير
22 آب 2024
شلل الأطفال يتفشى بغزة في ظل غياب التطعيمات
شلل الأطفال يتفشى بغزة في ظل غياب التطعيمات
22 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟