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السبت 24 آب 2024 ساعة 16:48

"الكسير اليماني" يضرب السعودية.. هذه حصيلة الضحايا

"الكسير اليماني" يضرب السعودية.. هذه حصيلة الضحايا
فقد نعت إدارة تعليم عسير، معيض الزهراني مدير مدرسة البيهقي بآل ختارش بمحايل، وزوجته مديرة مدرسة تية آل عيسى بمحايل أيضا، وثلاثة من أبنائهما ولدان وبنت، كانوا قد لقوا مصرعهم مساء أمس جراء السيول الجارفة بمركز سعيدة الصوالحة بعسير.
 
ويشهد الساحل الجنوبي الغربي في السعودية، أمطارا رعدية غزيرة أدت إلى سيول جارفة في العديد من المناطق.
 
وأفاد مركز "طقس العرب" بأنه يتوقع أن يتجدد نشاط السحب الركامية على جنوب غرب المملكة السبت والأحد، بحيث تشمل أنحاء عدة من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وجنوب وغرب المدينة المنورة وتترافق بهطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البرديات.
 
كما ويحتمل أن تكون السحب الركامية قوية في بعض المناطق وتؤدي إلى جريان كبير للأودية والشعاب.
 
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يستمر "الكسير اليماني" بالزحف شمالا في الساعات القليلة القادمة ولا يستبعد أن تطال تأثيراته أجزاء من مكة وجدة مرفقة بهطول أمطار غزيرة وبرق ورعد.
 
والكسير هو جبهة هوائية باردة تطلق على السحب الركامية الرعدية شديدة القوة التي تتشكل في البحر الأحمر، تنتج عن تصادم الرياح الشمالية الباردة مع الرياح الجنوبية الرطبة، كل ذلك في حال اندفاع حوض بارد لشمال مصر وشرق المتوسط.
 
وتتأثر حالات الكسير باحترار البحر الأحمر فهو يعمل محفزا حراريا لتطور الكسير.
رقم : 1155951
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