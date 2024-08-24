حماس تدين قيام جنود الإحتلال بحرق نسخ من القرآن الكريم

وبحسب موقع "حماس"، أشارت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأحد، إلى أن قيام جنود الاحتلال بتوثيق جريمتهم النكراء، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يشير بوضوح إلى سياسة إجرامية ممنهجة تديرها حكومة الاحتلال النازية، إمعانا منها في حرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكل مظاهر الحياة فيه.



ودعت حركة حماس الشعب والحومات العربية والإسلامية و حرار العالم للتعبير عن غضبهم وإدانتهم للسلوك الصهيوني الفاشي، والتحرك للدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، ووقف الإبادة الجماعية ضد لشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتوجيه كل سبل الدعم والإسناد لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي تواجه آلة القتل والإرهاب دفاعا عن أرضه ومقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.