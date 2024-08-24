حميدتي یشكل حكومة موازية في الخرطوم!

وقال طبيق في منشور على منصة إكس إن تعنت قيادات الجيش ورفضهم للتفاوض وترجيح خيار التصعيد والحرب قد يؤدي إلى إعلان حكومة في الخرطوم.

قال مستشار قائد الدعم السريع، الباشا طبيق، إن "تعنت قيادات الجيش ورفضها للتفاوض وترجيح خيار التصعيد والحرب، قد يؤدي إلى إعلان حكومة في الخرطوم؛ لحماية المدنيين ونزع الشرعية من رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان".

وأضاف في تدوينة على منصة "إكس"، اليوم السبت، أن "مهام الحكومة ستشمل فتح علاقات دبلوماسية مع الدول، وشراء طائرات حربية وأنظمة دفاع جوي متطورة، إلى جانب تأسيسها لنظام مصرفي لحماية اقتصاد وأموال المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع".