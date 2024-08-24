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السبت 24 آب 2024 ساعة 17:33

باكستان تدعو بإجراء فوري تجاه قضية إجلاء الفلسطينيين

باكستان تدعو بإجراء فوري تجاه قضية إجلاء الفلسطينيين
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" عن رئيس الوزراء قوله إن التقرير يمثل دليلا جديدا على جرائم "إسرائيل" ضد الفلسطينيين، حيث كشفت الأمم المتحدة أنه لم يمر يوم واحد بدون سفك دماء الفلسطينين الأبرياء، ويوضح التقرير أيضا أن القوات الإسرائيلية تستهدف الأطفال الفلسطينيين بنية واضحة للقضاء على السكان الفلسطينيين.
 
وأضاف شهباز شريف أن "322 يوما مرت منذ بدء الإبادة الجماعية للفلسطينييين"، مشيرا إلى أن الإجلاء القسري لـ 250 ألف شخص من منازلهم في الشهر الجاري كان تحديا للمؤسسات الدولية والضمير الدولي والقانون الدولي.
 
وتابع قائلا:" يؤكد تقرير الوكالة الأممية أن إبادة الفلسطينيين بالأسلحة الفتاكة مستمرة، وعلى الصعيد الآخر، يتم استخدام الجوع كسلاح".
 
وأشار إلى أن "إسرائيل" سرعت من وتيرة قتل المدنيين الفلسطينيين عن طريق القصف الجوي والبري والبحري.
رقم : 1155965
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