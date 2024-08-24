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السبت 24 آب 2024 ساعة 17:35

روسيا: بوتين يتلقى تقريراً بالعمليات في كورسك.. وخسائر أوكرانية كبيرة في الجبهات

روسيا: بوتين يتلقى تقريراً بالعمليات في كورسك.. وخسائر أوكرانية كبيرة في الجبهات
ونقل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، ورئيس إدارة العمليات الرئيسية في الأركان العامة، سيرغي رودسكي، آخر التطورات بشأن المواجهات في كورسك، حسبما نقل بيان للرئاسة الروسية.

وأكد بيان "الكرملين" أن بوتين استمع إلى تقارير قادة المجموعات العسكرية "بشأن الوضع العملياتي الخاص بالمهام الموكلة إليهم"، في اتصالٍ هاتفي.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على أكثر من 360 جندياً، و29 مركبة مدرّعة تابعة للجيش الأوكراني في كورسك، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الخسائر الأوكرانية في كورسك إلى أكثر من 5500 جندي، منذ بدء الهجوم الذي شنته، في السادس من آب/أغسطس الجاري.

وكشف بيان الوزارة الروسية، عن مجمل الخسائر الأوكرانية خلال العمليات في كورسك، والتي شملت إضافةً إلى الجنود القتلى، 71 دبابة، و30 مركبة مشاة قتالية، و57 ناقلة جنود مدرعة، و372 مركبة قتالية أخرى.

وأعلنت الوزارة أيضاً، القضاء على نحو 2120 عسكرياً أوكرانياً، في عدد من الجبهات، خلال الساعات الـ24 الماضية، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات والمركبات، والمستودعات والمسيّرات، وذلك على مختلف جبهات القتال، مؤكّدةً "صدّ عددٍ من الهجمات المضادة".

ولفت بيان وزارة الدفاع إلى تدمير الطيران العملياتي التكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لها، قاذفة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس-125"، ومحطتين للحرب الإلكترونية، ومستودعاً للوقود، وورشةً لإنتاج الطائرات المسيّرة، وكذلك تجمعات للقوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية.

فيما أسقطت عمليات الدفاع الجوي 3 صواريخ من طراز "أتاكمس" أميركية الصنع، و5 قنابل جوية موجّهة من نوع "هامر" فرنسية الصنع، و12 صاروخاً من طراز "هيمارس" الأميركية، و44 مسيّرة، 16 منها تمّ تدميره "خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة".

ويواصل الجيش الروسي، تقدّمه منذ أسابيع، في الجبهة الشرقية لأوكرانية، رغم محاولات الجيش الأوكراني التوغل في مقاطعة كورسك، والحفاظ على الضغط داخل أوكرانيا على طول الخط في جبهة دونباس.
رقم : 1155967
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