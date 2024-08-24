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السبت 24 آب 2024 ساعة 17:36

وزارة الصحة في غزة تنشر حصيلة جديدة للشهداء.. وتحذر من نقص حاد في الأدوية

وزارة الصحة في غزة تنشر حصيلة جديدة للشهداء.. وتحذر من نقص حاد في الأدوية
وسجّلت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، ارتكاب الاحتلال 5 مجازر ضد المدنيين، وصل منها إلى المستشفيات 69 شهيداً و212 مصاباً، خلال الساعات الـ48 الماضية، أغلبيتهم في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
 
وتشمل هذه المعطيات الضحايا، الذين وصلوا إلى المشتشفيات، وجرى تسجيلهم رسمياً، بينما تلفت الوزارة إلى أنّ عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليه.
 
وفي اليوم الـ323 من العدوان، أكدت وسائل إعلام فلسطينية ارتقاء أكثر من 60 شهيداً وإصابة العشرات، ممن وصلوا إلى مستشفى ناصر، من جراء الاستهدافات الإسرائيلية في مدينة خان يونس.
 
وقال مصدر إنّ شهيدة وجريحين وصلوا إلى مستشفى العودة، من جراء استهداف مخيم البريج، وتعرّض غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة لقصف مدفعي إسرائيلي.
 
حياة المرضى تحت التهديد
على صعيد الأزمة الصحية المتفاقمة مع استمرار الحصار الإسرائيلي، حذرت وزارة الصحة من تداعيات أزمة الأدوية والمستلزمات الطبية، والتي وصفتها بـ"غير المسبوقة على حياة المرضى".
 
وأوضحت الوزارة، في بيانٍ، أنّ المستشفيات والمراكز الصحية تعاني نقصاً حادّاً في الأدوية والمهمات الطبية، إذ إن "60% من قائمة الادوية الأساسية، و83% من قائمة المستلزمات الطبية، نفذت من مستودعات الوزارة".
 
وأكدت الوزارة أنّ هذا النقص سيؤدي إلى توقف الخدمات العلاجية بصورة كاملة، وأبرزها خدمة الطوارئ والعمليات والعناية المركزة وخدمات الغسل الكلوي والرعاية الصحية الأولية والصحة النفسية، الأمر الذي يهدد حياة المرضى والمصابين والجرحى.
 
وناشدت الوزارة جميع المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية "سرعةَ التدخل وتوفير الاحتياجات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية".
رقم : 1155968
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