الفصائل الفلسطينية تدين قيام جنود الاحتلال بحرق نسخاً من القرآن

من جهتها، أكّدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مدينةً ما قام به جنود الاحتلال، أن هذه الاعتداءات تؤكّد طبيعة "الكيان المتطرّف، وجنوده المشبَعين بالحقد والإجرام، وسلوكهم الفاشي تجاه كل ما يمتُّ لهوية الأمة ومقدساتها".

ولفتت حماس إلى أن قيام جنود الاحتلال بتوثيق جريمتهم النكراء، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف بوضوح "السياسة الإجرامية الممنهجة التي تديرها حكومة الاحتلال، إمعاناً منها في حرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكل مظاهر الحياة فيه".

ووجهت في بيانها النداء إلى الأمة الإسلامية والحكومات والمنظومات العربية والإسلامية والى أحرار العالم، مطالبةً بالتعبير عن غضبهم وإدانتهم "السلوك الصهيوني الفاشي"، وبالتحرك للدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، ووقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتوجيه كل سبل الدعم والإسناد لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته.

ودانت حركة المجاهدين الفلسطينية، حرق جنود الاحتلال نسخاً من القرآن الكريم، في "جريمة جديدة تفضح العقلية الصهيونية المتطرفة".

وقالت في بيان إن "العداء الصهيوني للقرآن الكريم وللمساجد ولمقدسات الأمة يؤكد الحقد الدفين الذي يتملك الكيان وجنوده المجرمين ضد الإسلام وأهله" مضيفةً أن الحرب الوحشية ضد الشعب الفلسطيني تُقاد من خلال "معتقدات متطرفة إجرامية وسياسة ممنهجة".

وأكدت أن تمادي الاحتلال في جرائمه، واستخفافه واستفزازه لمشاعر ملايين المسلمين، يأتي نتيجة "الخذلان العربي والإسلامي وحالة الهوان التي أصابت الأمة"، ودعت جماهير الأمّة وقواها الحية لتجاوز حالة "الضعف والصمت"، وطالبتها بأداء دورها في التصدي "للعدو الفاشي الذي يشكل خطراً حقيقياً على الجميع الذي لا يستهدف شعبنا فحسب بل يستهدف الأمة بمقدساتها وتاريخها ومكوناتها".

واعتبر المكتب الإعلامي لحركة الأحرار، أن إحراق الاحتلال نسخاً القرآن الكريم وانتهاك المساجد والمقدسات في غزة، إضافةً إلى تبجحه في تصوير تلك المخالفات، هو "إعلان حرب عقائدية دينية على المسلمين وليس على أهل غزة فقط"، ودانت الجريمة المستفزة لمشاعر أكثر من 2 مليار مسلم.

وطالبت الأمم المتحدة، بالتدخل الفوري "للجم وإلزام الاحتلال على احترام الأديان ووقف انتهاكاته" بحق المقدسات وشعائر وكتب المسلمين، وفق المواد المنصوص عليها في ميثاقها.

ودعت شعوب الأمة العربية والإسلامية "بثورة غضب لله" والخروج في وقفات ومسيرات حاشدة "نصرةً لدين الله وتنديدا ورفضا لهذه الانتهاكات" بحق المقدسات والمساجد والقرآن والمجازر وجرائم الإبادة التي ينفذها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وكان جنود الاحتلال، قد اقتحموا مسجد "بني صالح" شمالي قطاع غزة، ووثقوا تدنيسهم المسجد وإحراق جميع نسخ القرآن فيه. ودمر الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 610 مساجد بشكل كلي و214 بشكل جزئي، حسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. إضافةً إلى ذلك، دمرّ الاحتلال 3 كنائس في غزة، من بينها كنيسة القديس بورفيريوس وهي ثالث أقدم كنيسة في العالم.