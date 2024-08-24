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السبت 24 آب 2024 ساعة 19:51

بعد توغل "جيش" الاحتلال شرقي دير البلح.. المقاومة تستهدفه بعملياتٍ نوعية

بعد توغل "جيش" الاحتلال شرقي دير البلح.. المقاومة تستهدفه بعملياتٍ نوعية
وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، استدراجها قوة إسرائيلية من وحدة الهندسة إلى داخل أحد الأنفاق المفخخة مسبقاً في منطقة المواقع العسكرية شرقي مدينة دير البلح.
 
وأضافت القسام بشأن هذه العملية أنّها فجّرت النفق بالقوة الإسرائيلية فور وصولها إلى داخل النفق، حيث تمّ إيقاره أفرادها بين قتيل وجريح.
 
كذلك، فجّرت القسام حقل ألغام أعد مسبقاً في عدد من آليات الاحتلال ومعداته الهندسية في منطقة المواقع العسكرية شرقي مدينة دير البلح، حيث تمّ رصد هبوط الطيران المروحي العسكري الإسرائيلي للإجلاء.
 
وأكدت كتائب القسام خوض مجاهديها اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة الجعفراوي شرقي مدينة دير البلح موقعين قتلى وجرحى في صفوفهم، ورُصد هبوط الطيران المروحي العسكري الإسرائيلي لإجلائهم.
 
دبابة وناقلة جند إسرائيليتين استهدفتهما كتائب القسّام باستخدام قذيفتي "الياسين 105"، في عمليتين منفصلتين شرقي مدينة دير البلح.
 
وبالتزامن مع عمليات المقاومة في دير البلح، أقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جندي بجروح حرجة جداً ونقل عدة جرحى إلى المستشفيات أثناء القتال في غزة ورفح.
 
وتحدثت منصات إعلامية إسرائيلية عن "يوم قاتل في غزة"، مؤكدةً وقوع "حدث أمني صعب في غزة، حيث تُخلي مروحيات الجيش قتلى ومصابين".
 
رقم : 1155982
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