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الأحد 25 آب 2024 ساعة 12:23

مباركةً عملية حزب الله.. أنصار الله: الرد اليمني آتٍ حتماً

وقالت أنصار الله إنّ "هذا الرد القوي والفاعل في عمق كيان الاحتلال، والذي لا يزال مفتوحاً، يؤكّد أنّ المقاومة مقتدرة وقوية، وصادقة في وعدها ووعيدها".
 
وأضافت الحركة أنّها تشدّ على أيادي أبطال المقاومة الإسلامية وسواعدهم، وتبارك وتدعم كل خيارات وعمليات الرد على الاحتلال.
 
وفي الختام، شدّدت أنصار الله، من جديد، على أنّ "الرد اليمني آتٍ حتماً"، مشيرةً إلى أنّ "الأيام والليالي والميدان هي ما سيثبت ذلك".
 
ونفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان رداً أولياً عى اغتيال القائد شكر، مؤكّدةً استهداف هدف عسكري نوعي، وإتمام المرحلة الأولى بنجاح كامل.
 
في غضون ذلك، يترقّب كيان الاحتلال الإسرائيلي والمنطقة رداً يمنياً على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة، غربي اليمن، في 20 تموز/يوليو الماضي، حيث أكّد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في إثره، أنّ القوات المسلحة اليمنية سترد عليه، "وستقوم باستهداف الأهداف الحيوية في الكيان".
رقم : 1156062
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