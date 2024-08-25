الصفحة الرئيسية
0
الأحد 25 آب 2024 ساعة 17:10

مباركةً عملية حزب الله... رد حزب الله: سيعطي دفعاً كبيراً لشعبنا وللمفاوضين

وأكد بيان المقاومة “بدأ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بعدد كبير من ‏المسيرات نحو العمق الصهيوني واتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا، وبالتزامن مع ‏استهداف مجاهدي المقاومة الإسلامية لعدد من مواقع وثكنات العدو ومنصات القبة الحديدية في شمال ‏فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ”.
 
وأوضح البيان ان “هذه العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت للإنتهاء منها وبعد ذلك سيصدر بيان تفصيلي حول مجرياتها ‏وأهدافها إن شاء الله تعالى”، وشدد على ان “المقاومة الإسلامية في لبنان الآن وفي هذه اللحظات هي في أعلى جهوزيتها وستقف بقوة وبالمرصاد ‏لأي تجاوز أو اعتداء صهيوني وبالأخص إذا تم المسّ بالمدنيين فسيكون العقاب شديداً وقاسياً جدا”.
 
وفي بيان آخر، قالت المقاومة الاسلامية “بعون الله تعالى لقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح كامل”، وتابعت “هي مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية بإتجاه ‏هدفها المنشود ‏في عمق الكيان، وقد عبرت المسيرات بحمد الله كما هو مقرر”.
 
ولفت البيان الى ان “عدد صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت حتى الان تجاوزت 320 صاروخا بإتجاه مواقع العدو “، واشارت الى ان “المواقع التي تم استهدافها وإصابتها بعون الله تعالى: 1- قاعدة ميرون، ‏2- مربض نافي زيف، ‏3- قاعدة زعتون، ‏4- مرابض الزاعورة، ‏5- قاعدة السهل، ‏6- ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل، ‏7- ثكنة يو أف في الجولان السوري المحتل، ‏8- قاعدة نفح في الجولان السوري المحتل، ‏9- قاعدة يردن في الجولان السوري المحتل، ‏10 – قاعدة عين زي تيم، ‏11- ثكنة راموت نفتالي”.
 
باركت الفصائل الفلسطينية رد المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، على اغتيال القائد فؤاد شكر إثر عدوان إسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. 
 
في هذا الإطار، أشادت وباركت حركة المقاومة الإسلامية  -حماس، الرد النوعي والكبير الذي نفذه مجاهدو حزب الله صباح اليوم ضد عدة أهداف حيوية واستراتيجية في عمق كيان الاحتلال.
 
وفي بيان، أكّدت حماس أنَّ هذا الرَّد القويّ والمركّز، الذي ضرب عمق الكيان "يعدّ صفعة في وجه حكومة الاحتلال الفاشية، ورسالة بأنَّ إرهابها وإجرامها ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني لن يمرّ من دون ردّ، ولن يحقّق لها أهدافها ومخططاتها العدوانية".
 
وفي الوقت نفسه، دانت الحركة، بأشدّ العبارات، تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان، ومواصلة قصفه الوحشي والإجرامي ضدّ الأراضي والمدنيين فيه، فيما "يُعدّ انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية، وتمادياً صهيونياً يكشف مجدّداً أنَّه كيانٌ مارقٌ يشكّل خطراً حقيقياً على المنطقة، ويهدّد الأمن والاستقرار الدوليين". 
 
وأضافت حماس أنّ تداعيات ذلك "تتحمل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عنها، باعتبارها داعمة وشريكة لهذا الكيان في عدوانه وإجرامه المستمر في فلسطين ولبنان واليمن والعراق". 
 
أيضاً، باركت حركة الجهاد الإسلامي لحزب الله الهجوم الذي شنه في عمق كيان الاحتلال، ونجاحه في توجيه ضربات جريئة وشجاعة، "تأكيداً على ثباته في مواقفه والإيفاء بوعده".
 
وفي بيان، أشارت الحركة إلى أنّ هذه الضربات "أكّدت أنّ العدو الصهيوني لا يفهم إلاّ لغة القوة، ولا يرتدع إلاّ أمام ضربات المقاومة والمجاهدين".
 
كذلك قالت لجان المقاومة في فلسطين إنّ "الردود النوعية التي نفذتها المقاومة الإسلامية تثبت أنّ حزب الله يمتلك القدرة على اختراق العمق الصهيوني وتكشف عن انهيار منظومة الردع والدفاع الصهيونية، وأنّ الجيش الصهيوني مهما فعل، فلن يستطيع توفير الأمن لكيانه الهش". 
 
وبدروه بارك المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن لحزب الله وأمينه العام السيد حسن نصر الله، الهجوم الكبير والشجاع الذي نفذته المقاومة،  صباح اليوم الأحد، ضد الاحتلال الإسرائيلي، في إطار الرد على اغتيال القائد الكبير فؤاد شكر.
 
وقالت أنصار الله إنّ "هذا الرد القوي والفاعل في عمق كيان الاحتلال، والذي لا يزال مفتوحاً، يؤكّد أنّ المقاومة مقتدرة وقوية، وصادقة في وعدها ووعيدها".
 
وأضافت الحركة أنّها تشدّ على أيادي أبطال المقاومة الإسلامية وسواعدهم، وتبارك وتدعم كل خيارات وعمليات الرد على الاحتلال.
 
وفي الختام، شدّدت أنصار الله، من جديد، على أنّ "الرد اليمني آتٍ حتماً"، مشيرةً إلى أنّ "الأيام والليالي والميدان هي ما سيثبت ذلك".
رقم : 1156111
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الفصائل الفلسطينية تبارك رد حزب الله: سيعطي دفعاً كبيراً لشعبنا وللمفاوضين
الفصائل الفلسطينية تبارك رد حزب الله: سيعطي دفعاً كبيراً لشعبنا وللمفاوضين
مباركةً عملية حزب الله.. أنصار الله: الرد اليمني آتٍ حتماً
25 آب 2024
مصادر: رد حزب الله نُفذ بأعلى درجات النجاح رغم الاستنفار والدعم الأميركي
مصادر: رد حزب الله نُفذ بأعلى درجات النجاح رغم الاستنفار والدعم الأميركي
25 آب 2024
العراق: المقاومة تستهدف هدفاً حيوياً في حيفا بواسطة الطيران المسيّر
العراق: المقاومة تستهدف هدفاً حيوياً في حيفا بواسطة الطيران المسيّر
25 آب 2024
رد حزب الله شمل مساحة 1500 كلم٢ في مرحلته الأولى.. و "إسرائيل" تعلن "حالة الطوارئ"
رد حزب الله شمل مساحة 1500 كلم٢ في مرحلته الأولى.. و "إسرائيل" تعلن "حالة الطوارئ"
25 آب 2024
حزب الله يؤكد استهداف العمق الصهيوني وهدف عسكري
حزب الله يؤكد استهداف العمق الصهيوني وهدف عسكري 'إسرائيلي' نوعي
25 آب 2024
عدوان إسرائيلي واسع على جنوب لبنان.. والمقاومة ترد بالصواريخ والمسيّرات
عدوان إسرائيلي واسع على جنوب لبنان.. والمقاومة ترد بالصواريخ والمسيّرات
25 آب 2024
وفد من حماس يتوجه اليوم للقاهرة
وفد من حماس يتوجه اليوم للقاهرة
24 آب 2024
الشاباك يهاجم بن غفير ويحذر نتنياهو
الشاباك يهاجم بن غفير ويحذر نتنياهو
24 آب 2024
استشهاد 11 شخصا واصابة آخرين في قصف إسرائيلي شمالي النصيرات وخان يونس
استشهاد 11 شخصا واصابة آخرين في قصف إسرائيلي شمالي النصيرات وخان يونس
24 آب 2024
7 جرحى بعدوان صهيوني استهدف المنطقة الوسطى بسوريا
7 جرحى بعدوان صهيوني استهدف المنطقة الوسطى بسوريا
24 آب 2024
الجيش الأمريكي يدعي بقتله زعيما كبيرا في القاعدة بسوريا
الجيش الأمريكي يدعي بقتله زعيما كبيرا في القاعدة بسوريا
24 آب 2024
اليمن.. مسيرات مليونية متجددة في صعدة إسنادا لغزة
اليمن.. مسيرات مليونية متجددة في صعدة إسنادا لغزة
23 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟