مباركةً عملية حزب الله... رد حزب الله: سيعطي دفعاً كبيراً لشعبنا وللمفاوضين

وأكد بيان المقاومة “بدأ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بعدد كبير من ‏المسيرات نحو العمق الصهيوني واتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا، وبالتزامن مع ‏استهداف مجاهدي المقاومة الإسلامية لعدد من مواقع وثكنات العدو ومنصات القبة الحديدية في شمال ‏فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ”.

وأوضح البيان ان “هذه العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت للإنتهاء منها وبعد ذلك سيصدر بيان تفصيلي حول مجرياتها ‏وأهدافها إن شاء الله تعالى”، وشدد على ان “المقاومة الإسلامية في لبنان الآن وفي هذه اللحظات هي في أعلى جهوزيتها وستقف بقوة وبالمرصاد ‏لأي تجاوز أو اعتداء صهيوني وبالأخص إذا تم المسّ بالمدنيين فسيكون العقاب شديداً وقاسياً جدا”.

وفي بيان آخر، قالت المقاومة الاسلامية “بعون الله تعالى لقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح كامل”، وتابعت “هي مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية بإتجاه ‏هدفها المنشود ‏في عمق الكيان، وقد عبرت المسيرات بحمد الله كما هو مقرر”.

ولفت البيان الى ان “عدد صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت حتى الان تجاوزت 320 صاروخا بإتجاه مواقع العدو “، واشارت الى ان “المواقع التي تم استهدافها وإصابتها بعون الله تعالى: 1- قاعدة ميرون، ‏2- مربض نافي زيف، ‏3- قاعدة زعتون، ‏4- مرابض الزاعورة، ‏5- قاعدة السهل، ‏6- ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل، ‏7- ثكنة يو أف في الجولان السوري المحتل، ‏8- قاعدة نفح في الجولان السوري المحتل، ‏9- قاعدة يردن في الجولان السوري المحتل، ‏10 – قاعدة عين زي تيم، ‏11- ثكنة راموت نفتالي”.

باركت الفصائل الفلسطينية رد المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، على اغتيال القائد فؤاد شكر إثر عدوان إسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. في هذا الإطار، أشادت وباركت حركة المقاومة الإسلامية -حماس، الرد النوعي والكبير الذي نفذه مجاهدو حزب الله صباح اليوم ضد عدة أهداف حيوية واستراتيجية في عمق كيان الاحتلال. وفي بيان، أكّدت حماس أنَّ هذا الرَّد القويّ والمركّز، الذي ضرب عمق الكيان "يعدّ صفعة في وجه حكومة الاحتلال الفاشية، ورسالة بأنَّ إرهابها وإجرامها ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني لن يمرّ من دون ردّ، ولن يحقّق لها أهدافها ومخططاتها العدوانية". وفي الوقت نفسه، دانت الحركة، بأشدّ العبارات، تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان، ومواصلة قصفه الوحشي والإجرامي ضدّ الأراضي والمدنيين فيه، فيما "يُعدّ انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية، وتمادياً صهيونياً يكشف مجدّداً أنَّه كيانٌ مارقٌ يشكّل خطراً حقيقياً على المنطقة، ويهدّد الأمن والاستقرار الدوليين". وأضافت حماس أنّ تداعيات ذلك "تتحمل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عنها، باعتبارها داعمة وشريكة لهذا الكيان في عدوانه وإجرامه المستمر في فلسطين ولبنان واليمن والعراق". أيضاً، باركت حركة الجهاد الإسلامي لحزب الله الهجوم الذي شنه في عمق كيان الاحتلال، ونجاحه في توجيه ضربات جريئة وشجاعة، "تأكيداً على ثباته في مواقفه والإيفاء بوعده". وفي بيان، أشارت الحركة إلى أنّ هذه الضربات "أكّدت أنّ العدو الصهيوني لا يفهم إلاّ لغة القوة، ولا يرتدع إلاّ أمام ضربات المقاومة والمجاهدين". كذلك قالت لجان المقاومة في فلسطين إنّ "الردود النوعية التي نفذتها المقاومة الإسلامية تثبت أنّ حزب الله يمتلك القدرة على اختراق العمق الصهيوني وتكشف عن انهيار منظومة الردع والدفاع الصهيونية، وأنّ الجيش الصهيوني مهما فعل، فلن يستطيع توفير الأمن لكيانه الهش".

وبدروه بارك المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن لحزب الله وأمينه العام السيد حسن نصر الله، الهجوم الكبير والشجاع الذي نفذته المقاومة، صباح اليوم الأحد، ضد الاحتلال الإسرائيلي، في إطار الرد على اغتيال القائد الكبير فؤاد شكر.

وقالت أنصار الله إنّ "هذا الرد القوي والفاعل في عمق كيان الاحتلال، والذي لا يزال مفتوحاً، يؤكّد أنّ المقاومة مقتدرة وقوية، وصادقة في وعدها ووعيدها".

وأضافت الحركة أنّها تشدّ على أيادي أبطال المقاومة الإسلامية وسواعدهم، وتبارك وتدعم كل خيارات وعمليات الرد على الاحتلال.

وفي الختام، شدّدت أنصار الله، من جديد، على أنّ "الرد اليمني آتٍ حتماً"، مشيرةً إلى أنّ "الأيام والليالي والميدان هي ما سيثبت ذلك".