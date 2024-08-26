وزير الدفاع الفلبيني: تصرفات الصين في بحر الصين الجنوبي غير قانونية تماما

واشار الى أنه "علينا أن نتوقع مثل هذا النوع من السلوك من الصين لأن هذا صراع. علينا أن نكون مستعدين للتوقع والتعود على مثل هذه التصرفات من الصين وهي تصرفات غير قانونية تماما كما قلنا مرارا وتكرارا".



وعن الواقعة التي جرت قرب جزر سابينا، اوضحت فرقة العمل الفلبينية في بحر الصين الجنوبي أن "السفن الصينية صدمت واستخدمت مدافع المياه ضد سفينة تابعة لمكتب مصايد الأسماك الفلبيني كانت تنقل الغذاء والوقود والإمدادات الطبية لصيادين فلبينيين".



بدورهن لفت خفر السواحل الصيني الى أن السفينة الفلبينية "تجاهلت تحذيرات جادة متكررة واقتربت عمدا واصطدمت" بقارب صيني لإنفاذ القانون مما أدى إلى وقوع التصادم"، معتبرا أن "المسؤولية عن ذلك تقع بالكامل على الجانب الفلبيني".