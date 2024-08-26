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الاثنين 26 آب 2024 ساعة 07:18

صنعاء تعلن رصد بنك أهداف في کیان الاحتلال لاستهدافها

صنعاء تعلن رصد بنك أهداف في کیان الاحتلال لاستهدافها
جاء ذلك في تصريح للواء العاطفي، خلال اجتماع عسكري موسع في العاصمة اليمنية صنعاء، وفق قناة المسيرة.

وقال العاطفي: “القوات المسلحة (التابعة للجماعة) بمختلف تشكيلاتها في أعلى درجات الجهوزية لتوجيه ضربات موجعة في عمق الكيان الصهيوني”.

وأوضح أنه “تم رصد أهم نقاط بنك الأهداف الصهيونية وتحديدها بعناية ودقة وفق قواعد اشتباك لا تضع أي اعتبار لسقوف المواجهة أو أي خطوط حمراء”.

وأضاف أن “القوة الصاروخية وسلاح الطيران المسير والقوات البحرية تمتلك من القدرات والإمكانات ما يوفر لها التنفيذ الدقيق والمحكم في التصويب”.

وفي 20 يوليو الماضي، شنت مقاتلات إسرائيلية غارات على ميناء الحديدة وخزانات الوقود ومحطة الكهرباء فيه؛ ما أسفر عن 9 شهداء وأكثر من 80 جريحا.

وجاءت الغارات غداة هجوم شنته القوات المسلحة اليمنية بطائرة مسيرة على تل أبيب، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين.

و”تضامنا مع غزة” في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، باشرت القوات المسلحة اليمنية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيرات.

وبدعم أمريكي تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدوانا غاشما على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
رقم : 1156183
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