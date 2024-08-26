لتضامنه مع فلسطين.. محاولات إبعاد الديمقراطي 'كورنيل ويست' عن سباق الرئاسة

وأبطل قاض في ولاية ميشيغان، يوم السبت، قرارا يمنع المرشح المستقل كورنيل ويست من الظهور في بطاقة الاقتراع بالولاية.



وقال قاضي محكمة المطالبات في ميشيغان جيمس روبرت ريدفورد في أمر أصدره يوم السبت إن مكتب الانتخابات في ميشيغان يجب أن يؤهل ويست ونائبته في الترشح للتصويت إذا قدما ما يكفي من التوقيعات الصالحة. وكتب أن وزير خارجية ميشيغان ومدير مكتب الانتخابات “أساءا تطبيق القانون في التوصل إلى خلاف ذلك”.



وكان مدير مكتب الانتخابات في ميشيغان قد أخطر حملة ويست في وقت سابق من هذا الشهر بأن ويست قد تم استبعاده من الاقتراع بسبب “عيوب في توثيق” إقرار هويته، وفقًا للأمر. وذكر الأمر أن إقرارات الهوية المقدمة “لا يمكن أن تكون بمثابة آلية لاستبعادهم من الاقتراع”.



ويست يحتفل بقرار المحكمة في بيان

واحتفل ويست بقرار المحكمة وقال “إن هذا الحكم ليس مجرد انتصار قانوني، بل هو انتصار أخلاقي لكل من يؤمن بقدسية العملية الديمقراطية. لقد جمعت حملتنا أكثر من 26 ألف توقيع، وهو عدد أكبر بكثير من المطلوب، وهو ما اعترفت به المحكمة باعتباره تعبيراً مشروعاً عن إرادة الشعب”.



وأضاف “نحن ممتنون لهذا التأكيد والوعد بمواصلة الدفاع عن حقوق جميع الناخبين”.



وأعلنت حملة ويست في يونيو أنها حصلت على عدد كافٍ من التوقيعات للتأهل للتصويت في ميشيغان. يأتي القرار الأخير بعد أن حصل ويست على عدد كافٍ من التوقيعات للتأهل للتصويت في العديد من الولايات، بما في ذلك ولاية مين في وقت سابق من هذا الشهر.



ورغم استمراره في الحصول على فرص التصويت في عدة ولايات، فإن فرص ويست في الوصول إلى البيت الأبيض لا تزال ضئيلة، حيث واجه صعوبة في اكتساب قدر كبير من الدعم. فقد حصل على نحو 1% في أغلب استطلاعات الرأي.

