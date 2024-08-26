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الاثنين 26 آب 2024 ساعة 07:31

زعيم كوريا الشمالية يدعو الى انتاج مزيد من هذا السلاح ويشرف على اختباره

زعيم كوريا الشمالية يدعو الى انتاج مزيد من هذا السلاح ويشرف على اختباره
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم أشرف على الاختبار الذي نظمه معهد الطائرات المسيرة التابع لأكاديمية العلوم الدفاعية يوم اول امس السبت.

وخلال الاختبار، حلقت المسيرات على مسارات محددة مسبقا ودمرت الأهداف المخصصة بدقة، حيث كانت مهماتها تتمثل في مهاجمة أهداف معادية على الأرض وفي البحر، حسبما ذكرت التقارير.

وأكد كيم على أهمية تطوير أنواع مختلفة من المسيرات وتحسين قدراتها القتالية استعدادا للحرب، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ونقلت الوكالة الكورية الشمالية عنه القول: “من الضروري تطوير وإنتاج المزيد من المسيرات الانتحارية بأنواع مختلفة لاستخدامها في وحدات المشاة التكتيكية والعمليات الخاصة”.

كما شدد كيم على ضرورة تطوير أنظمة الأسلحة الاستراتيجية تحت الماء والمسيرات الانتحارية تحت الماء، ورفع الحاجة إلى إدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل فعال في تطوير المسيرات.

وأظهرت الصور التي نشرتها الوكالة المركزية الكورية الشمالية مسيرتين انتحاريتين تستهدفان وتدمران أهدافا تجريبية تشبه دبابات كيه.2- وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها كوريا الشمالية عن صور لهذه الأسلحة.

وكان كيم قد أمر في اجتماع في كانون الأول/ديسمبر الماضي بتطوير معدات القتال غير المأهولة القوية، مثل المسيرات التجسسية والهجومية، ووسائل الحرب الإلكترونية.
رقم : 1156186
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