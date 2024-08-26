اقتحامات الضفة: إصابات واعتقالات واشتباكات مسلحة

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة قلقيلية وداهمت عددا من المنازل، وسط اندلاع اشتباكات مع المقاومين تخللها تفجير عبوات ناسفة.



واعتقلت قوات الاحتلال فاخر جبر وزوجته بعد اقتحام منزلهم في قلقيلية، للضغط على نجلهم لتسليم نفسه، وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب لؤي جبر بعد اعتقال والديه، كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر متيم رضوان بعد مداهمة منزل عائلته في قلقيلية.



وخلال الاقتحام، داهمت قوات الاحتلال بناية سكنية في محيط دار الأيتام في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، وحي القرعان ومنطقة الصحة الجديدة ومنطقة الاتصالات القديمة بالمدينة.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من منطقة الطور، وشددت القوات من إجراءاتها على حاجز دير شرف قرب وأعقت تنقل الفلسطينيين.



واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية لمدينة نابلس في ساعة مبكرة من فجر اليوم، كما اقتحمت القوات قرية برقة شمال غرب نابلس، واعتقلت عددا من الشبان.



واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حسن الصفدي، خلال اقتحامها لمنطقة رأس العين.



واقتحمت قوات الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين في الحارة الغربية لقرية برقة، وعاثوا فيها خرابا، واعتقلوا كل من حارث صلاح، ومعن صلاح وهو أسير محرر، وأسيد دسوقي واقتادوهم لمستوطنة "شاڤي شمرون"، كما اعتقلوا سلام دسوقي ونجله كريم.



وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل جوهر في المدينة، كما اقتحمت منزل الشهيد محمد سعيد العزة في مخيم الفوار، وفتشته وعاثت فيه خرابا ودمرت محتوياته.



وأصيب شابان برصاص قوات الاحتلال بالقرب من حاجز ترقوميا العسكري غرب المحافظة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.



كما أصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل آخرون في اعتداء من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال في قرية البويب في مسافر يطا جنوب الخليل.



وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر الديك غرب سلفيت، دون التبليغ عن اعتقالات.



واعتقلت قوات الاحتلال، امرأة وابنتها من داخل خيمة الاعتصام في منطقة المخرور ببيت جالا، غرب بيت لحم.



وفي بيت لحم أغلقت قوات الاحتلال معظم المداخل المؤدية إلى المدينة بعد انفجار عبوة ناسفة قرب حافلة كانت تقل مستوطنين قرب بلدة تقوع.