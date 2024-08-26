تسللت من سوريا.. جيش الاحتلال يعترض طائرة مسيرة شرق طبريا

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيرة بطبريا.



ودوت صفارات الإنذار تدوي صباح اليوم في جنوب الجولان السوري المحتل للاشتباه بتسلل طائرة مسيّرة.