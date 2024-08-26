الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يمعن في قتل الفلسطينيين ببطء بسبب منعه العلاج عنهم

وأشار الدفاع المدني إلى أن عمليات النزوح تشكل تحديا كبيرا للمواطنين ويفضلون الموت على الخروج من منازلهم.



وأردف: النقاط الطبية لا تكفي لخدمة المواطنين وتأمين لقاحات شلل الأطفال لهم، لافتا إلى أن صعوبات كبيرة تواجه حملة تلقيح الأطفال في القطاع.



وشن جيش الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.