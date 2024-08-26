الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 26 آب 2024 ساعة 13:12

الرئاسة رداً على بن غفير: الأقصى والمقدسات خط أحمر لن نسمح بالمساس بهما إطلاقاً

الرئاسة رداً على بن غفير: الأقصى والمقدسات خط أحمر لن نسمح بالمساس بهما إطلاقاً
وأضاف أبو ردينة، أن هذه الدعوات المرفوضة والمدانة للمساس بالمسجد الأقصى المبارك، هي محاولات لجر المنطقة إلى حرب دينية ستحرق الجميع، مؤكداً أن مساحة الحرم الشريف البالغة 144 دونما هي ملك للمسلمين فقط.

ودعا أبو ردينة، المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأميركية إلى التحرك الفوري للجم هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، وإجبارها على الالتزام بالوضع القانوني والتاريخي السائد في الحرم الشريف.

وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة، إلى أن الدعم الأميركي السياسي والعسكري والمالي هو الذي شجع هؤلاء المتطرفين على الاستمرار في عدوانهم على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأكد أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عما يتعرض له شعبنا من حرب إبادة في قطاع غزة، وقتل واعتقال وتدمير في الضفة الغربية بما فيها القدس، وعليها إجبار حليفها الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه واعتداءاته وإرهاب مستعمريه.
رقم : 1156253
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
طيران الاحتلال يستهدف سيارة على مدخل عبرا في صيدا
طيران الاحتلال يستهدف سيارة على مدخل عبرا في صيدا
هيئة أوروبية: سفينة استهدفها أنصار الله تتعرض لإطلاق نار بالبحر الأحمر
هيئة أوروبية: سفينة استهدفها أنصار الله تتعرض لإطلاق نار بالبحر الأحمر
26 آب 2024
شهداء ومصابون في قصف مدرسة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات
شهداء ومصابون في قصف مدرسة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات
26 آب 2024
اقتحامات الضفة: إصابات واعتقالات واشتباكات مسلحة
اقتحامات الضفة: إصابات واعتقالات واشتباكات مسلحة
26 آب 2024
هجوم أوكراني بالمسيرات على مباني سكنية في روسيا
هجوم أوكراني بالمسيرات على مباني سكنية في روسيا
26 آب 2024
صنعاء تعلن رصد بنك أهداف في کیان الاحتلال لاستهدافها
صنعاء تعلن رصد بنك أهداف في کیان الاحتلال لاستهدافها
26 آب 2024
مصر: محادثات وقف إطلاق النار في غزة انتهت دون التوصل إلى اتفاق
مصر: محادثات وقف إطلاق النار في غزة انتهت دون التوصل إلى اتفاق
26 آب 2024
الفصائل الفلسطينية تبارك رد حزب الله: سيعطي دفعاً كبيراً لشعبنا وللمفاوضين
الفصائل الفلسطينية تبارك رد حزب الله: سيعطي دفعاً كبيراً لشعبنا وللمفاوضين
25 آب 2024
مباركةً عملية حزب الله.. أنصار الله: الرد اليمني آتٍ حتماً
25 آب 2024
مصادر: رد حزب الله نُفذ بأعلى درجات النجاح رغم الاستنفار والدعم الأميركي
مصادر: رد حزب الله نُفذ بأعلى درجات النجاح رغم الاستنفار والدعم الأميركي
25 آب 2024
العراق: المقاومة تستهدف هدفاً حيوياً في حيفا بواسطة الطيران المسيّر
العراق: المقاومة تستهدف هدفاً حيوياً في حيفا بواسطة الطيران المسيّر
25 آب 2024
رد حزب الله شمل مساحة 1500 كلم٢ في مرحلته الأولى.. و "إسرائيل" تعلن "حالة الطوارئ"
رد حزب الله شمل مساحة 1500 كلم٢ في مرحلته الأولى.. و "إسرائيل" تعلن "حالة الطوارئ"
25 آب 2024
حزب الله يؤكد استهداف العمق الصهيوني وهدف عسكري
حزب الله يؤكد استهداف العمق الصهيوني وهدف عسكري 'إسرائيلي' نوعي
25 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟