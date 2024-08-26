الجهاد الإسلامي: الإجرام الصهيوني لن يزيد شعبنا إلا إصراراً على المواجهة والمقاومة

وزفت الحركة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، الشهيدين في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الشهيد عدي نزار نمر أبو ناعسة، والشهيد مصعب حسان علي مقصقص، اللذين ارتقيا مساء أمس، الأحد، إثر إصابتيهما بإطلاق قوات الاحتلال الرصاص على المركبة التي كانا يستقلانها، قرب سلفيت.



كما زفت الشهيد يزن مسلماني من كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس الذي ارتقى خلال التجهيز للتصدي لقوات الاحتلال.



وأكدت الحركة، أن الإجرام الصهيوني المتمادي في سفك الدماء لن يزيد شعبنا إلا إصراراً على المواجهة والمقاومة دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا.