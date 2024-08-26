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الاثنين 26 آب 2024 ساعة 13:23
عراقجي يستقبل رئيس الوزراء القطري
استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي يزور طهران لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين.
كما سيلتقي رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1156259
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