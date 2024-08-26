حماس: جرائم الاحتلال هي سياسة تصب الزيت على النار

وفي بيان لها قالت حماس إن تأكيد المتطرف بن غفير عزمه بناء كنيس في الأقصى إعلان خطير يعكس طبيعة نيات حكومة الاحتلال تجاه الأقصى.



وأضافت: إن جرائم الاحتلال الفاشي هي سياسة تصب الزيت على النار ولن تجد من شعبنا إلا المقاومة لحماية المقدسات.

